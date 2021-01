Elizabeth II et le prince Philippe vaccinés contre la Covid-19 : une annonce étonnante

La reine Elizabeth II et son époux le prince Philip ont reçu samedi leur première injection de vaccin contre le nouveau coronavirus, a annoncé Buckingham Palace. L'AFP rapporte que la monarque, âgée de 94 ans, et son époux, 99 ans, "ont reçu aujourd'hui leur vaccin contre le Covid-19". Le couple royal a ainsi rejoint les quelque 1,5 millions de personnes ayant déjà reçu leur première injection au Royaume-Uni.

Une deuxième source a déclaré à l'agence de presse britannique PA que la reine et son mari avaient été vaccinés par le médecin de la famille royale au château de Windsor, où ils passent la période de confinement. Habituellement assez discrète sur son état de santé, "la Reine a décidé de rendre publiques ces informations". En effet la famille royale britannique ne communique presque jamais sur ce qui touche a la santé de ses membres. Mais en cette période de crise sanitaire, ils ont voulu "éviter des inexactitudes et d'éventuelles rumeurs".

L'AFP précise que le Royaume-Uni est le pays d'Europe le plus endeuillé par la pandémie avec près de 80.000 morts - dont 1.325 annoncées vendredi, un record. Confiné pour la troisième fois, le pays s'est engagé dans une "course contre la montre", face à des hôpitaux au bord de la saturation, pour vacciner d'ici à mi-février les plus de 70 ans, les soignants et les personnes vulnérables, soit environ 15 millions de personnes appartenant à une catégorie de la population où interviennent 88% des décès dus au Covid-19. Une campagne de vaccination rapide dont devrait s'inspirer le gouvernement français...

Enfin une bonne nouvelle pour la Queen qui a enchaîné, comme le reste de monde, les pépins ces derniers mois. Privée de sa famille, elle a également dû faire face à un deuil canin et à un employé peu scrupuleux qui a été condamné pour le vol de nombreux objets à Buckingham.