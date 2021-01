Diaporama Elizabeth II et le prince Philippe vaccinés contre la Covid-19 : une annonce étonnante

La reine Elisabeth II d'Angleterre et le prince Philip, duc d'Edimbourg sortent de la messe des jeux du Commonwealth à l'Abbaye de Westminster à Londres, Royaume Uni

Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge, le prince William, duc de Cambridge, la reine Elisabeth II d'Angleterre - La famille royale se réunit devant le chateau de Windsor pour remercier les membres de l'Armée du Salut et tous les bénévoles qui apportent leur soutien pendant l'épidémie de coronavirus (COVID-19) et à Noël le 8 décembre 2020.

La reine Elisabeth II d'Angleterre - La famille royale se réunit devant le chateau de Windsor pour remercier les membres de l'Armée du Salut et tous les bénévoles qui apportent leur soutien pendant l'épidémie de coronavirus (COVID-19) et à Noël le 8 décembre 2020.

Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge, le prince William, duc de Cambridge, la reine Elisabeth II d'Angleterre - La famille royale se réunit devant le chateau de Windsor pour remercier les membres de l'Armée du Salut et tous les bénévoles qui apportent leur soutien pendant l'épidémie de coronavirus (COVID-19) et à Noël le 8 décembre 2020.

La reine Elisabeth II d'Angleterre rencontre les ambassadeurs en visio conférence, elle est au chateau de Windsor alors qu'ils sont reçus à Buckingham à Londres. Le 4 décembre 2020. © Buckingham Palace via Bestimage

10 / 18

La reine Elisabeth II d'Angleterre et le prince William, duc de Cambridge, visitent le laboratoire des sciences et de la technologie de la défense (DSTL) à Porton Down, le 15 octobre 2020.