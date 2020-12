Elodie Fontan a un autre talent, sacrée championne

Avant d'être actrice, Elodie Fontan est avant tout une passionnée de sport. Fan de boxe et de parachute, la compagne de Philippe Lacheau est aussi une férue d'équitation. La maman de Raphaël a même été championne de France comme elle le dévoilait lors d'une interview à RMC en 2017 : "J'ai été championne de France Je me rappelle quand je suis montée sur le podium et qu'ils ont mis La Marseillaise. J'étais au top de ma vie. J'étais tellement fière c'était vraiment magique." Une passion née grâce à sa maman, qui a finalement un peu regretté d'avoir initié sa fille à l'équitation...

Elle avalait une plaquette de Spasfon

Elodie révèle ainsi que sa mère était extrêmement stressée avant chacune de ses compétitions au point de s'en rendre malade. "C'est ma mère qui m'a transmis la passion de l'équitation. (...) Elle avalait une plaquette de Spasfon quand je passais sur mes compétitions de cross parce qu'elle stressait énormément. Je crois qu'elle a regretté de m'avoir mis à cheval. D'autant plus que je suis un peu une casse-cou donc c'est vrai que complet parachute + équitation + boxe, je crois que là elle est rodée elle en peut plus.(Rires)"

Rien ne peut m'atteindre

En 2019, l'actrice de 33 ans dévoilait également au Figaro à quel point l'équitation était essentielle dans sa vie et pour son bien-être : "Plus que la compétition, c'est la relation au cheval que j'ai toujours aimée. J'étais amoureuse de mon cheval. Quand je suis en promenade, seule en forêt, j'oublie tout, rien ne peut m'atteindre." Un sport qui enseigne le sens des responsabilités selon Elodie mais aussi "l'exigence, la patience et la persévérance". Des valeurs qui lui ont énormément servi pour sa carrière d'actrice. "Ne jamais rien lâcher, ça m'a énormément servi, y compris dans mon métier", confiait-elle.

Pour rappel, Elodie Fontan est à l'affiche du conte de Noël Big Five le 25 décembre 2020 sur France 2 avec Marc Ruchmann et Chantal Ladesou.