Elodie Fontan et Philippe Lacheau, Marco Verratti et sa sublime femme Jessica... les couples de sortie pour Alibi.com 2 !

Plus que quelques heures d'attente pour connaître la suite des aventures de tous les personnages du film Alibi.com. Cette nouvelle comédie sort officiellement en France le mercredi 8 février 2023, mais la Bande à Fifi a décidé de régaler le public un peu à l'avance en organisant une avant-première, le 6 février, au Grand Rex de Paris. Philippe Lacheau et sa compagne Elodie Fontan se sont donc rendus dans le 2e arrondissement de Paris pour retrouver toutes l'équipe, les spectateurs, mais aussi une impressionnante floppée d'invités de marque.

Ils tiennent tous un rôle dans le film Alibi.com 2 et c'est tout naturellement qu'ils sont venus participer à l'avant-première parisienne - le film avait déjà été présenté lors de la cérémonie d'ouverture du Festival de l'Alpe d'Huez. Philippe Lacheau et Elodie Fontan ont ainsi eu l'occasion de serrer dans leurs bras George Corraface, Medi Sadoun, Gérard Jugnot, Arielle Dombasle, Théodore Le Blanc, Nathalie Baye, Julien Arruti, Reem Kherici, Catherine Benguigui, Tarek Boudali ou encore Paco Boisson. Si l'on regrette l'absence de Didier Bourdon - qui s'est pourtant donné corps et âme lors d'une séquence de nu ! -, on constate que l'évènement a attiré un nombre incroyable de guests.

Pluie de stars à l'avant-première d'Alibi.com 2

Marco Verratti s'est effectivement offert un joli moment de cinéma avec sa femme Jessica Aïdi, le lundi 6 février 2023, tout comme Noom Diawara, Seth Gueko, Pascal Obispo, Elisa Bachir Bey, Frédérique Bel, Elie Semoun, Monsieur Poulpe, Aure Atika, Jarry, Stan, Indira Ampiot - Miss France 2023 -, Eriq Ebouaney, Maëva Coucke - Miss France 2018 -, Franck Dubosc et sa femme Danièle, Atmen Kelif, le coiffeur star Nicolas Waldorf, Malika Ménard - Miss France 2010 -, Max Lobjois ainsi que Maxime Guény. Dans Alibi.com 2, Greg tente de tenir la promesse qu'il a faite à Flo, celle d'arrêter les arnaques et les petites magouilles. Mais quand elle accepte de l'épouser, il n'a d'autre choix que de lui mentir, et de monter un nouvel alibi, pour éviter de lui présenter ses parents un brin gênants. Rendez-vous, en salles obscures, dès le 8 février 2023 !