Nathalie Baye et Didier Bourdon nus dans Alibi.com 2, Philippe Lacheau se justifie : "Ils ne m'ont rien refusé !"

La bande à Fifi a effectué, il y a quelques jours, un retour triomphant au Festival de l'Alpe d'Huez. Philippe Lacheau, qui connaît un succès fou au cinéma depuis que son Babysitting a été primé en Isère en 2017, a effectivement offert, le soir de la cérémonie d'ouverture de la 26 édition de l'événement, la projection de son nouveau projet... la suite très attendue d'Alibi.com. Pour présenter cette comédie inédite, l'acteur et réalisateur était entouré de nombreuses personnes faisant partie de l'aventure, dont sa compagne Elodie Fontan, mais aussi Didier Bourdon.

Ils ont vraiment mouillé le maillot

Comme dans le premier opus de la saga, Didier Bourdon et Nathalie Baye incarnent Monsieur et Madame Martin, les parents de Flo. Et on peut dire que, pour s'assurer les éclats de rires en salles obscures, Philippe Lacheau a mis le paquet puisqu'il s'est même lancé dans une scène où il joue nu avec ces deux monstres du cinéma. Didier Bourdon et Nathalie Baye dans le plus simple appareil, vraiment ? "Il y a quelques doublures, explique-t-il dans les colonnes du magazine TV Grandes Chaînes. Mais ils ont vraiment mouillé le maillot. Parfois, nous allons un peu loin dans l'humour. Il faut donc que les acteurs suivent. Et ils ne m'ont rien refusé."

Nous sommes partis sur plusieurs mauvaises pistes

Alors que Grégory a promis à Flo d'arrêter ses manigances par amour, celui-ci décide de magouiller une dernière fois pour éviter d'inviter ses propres parents à leur mariage. Et pour cause, son père - Gérard Jugnot - est un fiéffé filou quand sa maman - Arielle Dombasle - est héroïne de films de charme. Le public découvrira, avec surprise, Alibi.com 2 au cinéma à partir du 8 février 2023, mais rien ne présageait que Philippe Lacheau ne travaille, un jour, sur cette suite. "Pas du tout, assure-t-il. Le concept est arrivé assez tard. Nous sommes partis sur plusieurs mauvaises pistes avant de penser aux parents pas présentables, et donc à l'alibi des faux parents !" Le rendez-vous est pris.

Retrouvez l'interview intégrale de Philippe Lacheau dans le magazine TV Grandes Chaînes du 30 janvier 2023.