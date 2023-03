Elodie Fontan, pilote de charme : course effrénée et gros bolides pour la bonne cause !

C'est un événement qu'Elodie Fontan n'avait aucune envie de manquer. Le 19 mars dernier, la comédienne de 35 ans a laissé chéri et fiston à la maison pour prendre la direction du mythique circuit du Mans. Pas de tournage prévu ni de cascade à bord d'un bolide mais une belle compétition caritative. Aux côtés d'autres femmes, Elodie Fontan a participé à la 4ème édition de Talon Piste, challenge automobile caritatif féminin placé sous le signe de l'audace, la générosité, la passion, la bonne humeur et l'habileté.

Elodie Fontan n'était pas la seule à disputer la course. L'humoriste et actrice Caroline Vigneaux, les athlètes Justine Dupont et Manon Lanza, Miss France 2018 Maëva Coucke, les influenceuses Clara Marz et Chloé Letellier et la comédienne Caterina Murino ont pris part à l'aventure avec chacune une association à défendre.

Accompagnées d'un coach professionnel, pilote ou spécialiste de l'automobile, toutes avaient pour mission de piloter des voitures de course en respectant plusieurs critères : le respect des trajectoires, des points de braquage et des points de corde, la qualité et l'efficacité des freinages, le contrôle de la vitesse en courbe, la ré-accélération et le débraquage et la maîtrise globale de la voiture et la régularité. Malheureusement pour elle, Elodie Fontan n'est pas montée sur le podium, ce qui ne l'a pas empêchée de récolter tout de même 2000 euros pour Mécénat Chirurgie Cardiaque ! C'est des étoiles plein les yeux qu'elle est repartie de cette belle journée : "Journée incroyable sur le fameux circuit Bugatti du Mans. Merci Talon Piste de m'avoir offert cette belle opportunité, cette chance de représenter la belle association qui fait un travail incroyable et permet à des enfants atteints de malformations cardiaques d'être opérés. Merci à ma super coach Priscille Dellecour de Belloy pour sa bienveillance et ses précieux conseils, si heureuse d'avoir partagé cette journée avec toi."