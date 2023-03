Diaporama : Elodie Fontan, pilote de charme : course effrénée et gros bolides pour la bonne cause !

1 / 54 Elodie Fontan, pilote de charme : course effrénée et gros bolides pour la bonne cause !

2 / 54 Elodie Fontan a donné de sa personne pour la bonne cause ! Exclusif - Elodie Fontan (pour l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque) lors de la 4ème édition du challenge automobile caritatif "Talon Piste" sur le circuit Bugatti au Mans. Après 3 ans de succès, plus de 50 000 euros de dons reversés aux associations... le célèbre challenge automobile caritatifféminin est revenu pour une fantastique 4ème édition au Mans. Des personnalités féminines relèvent un défi inédit en pilotantau profit d'associations caritatives accompagnées d'un coach reconnu. 3 000 euros seront directement versés à l'association de chaque ambassadrice, le reste étant cumulé et réparti pour les 3 associations du podium. Par exemple, pour 20 équipages engagés : au moins 10 000 euros pour la première place, 6 000 euros pour la seconde et 4 000 euros pour la troisième. Et 10 euros reversés au profit des associations sur chaque entrées visiteurs. Les gagnantes de l'édition 2023 : Justine Dupont, 1ère place pour l'association Fédération Nationale Solidarité Femmes Caterina Murino 2 ème place en Aston Martin pour Amref Health Africa Clara Marz, 3ème place sur McLaren pour Imagine for Margo. plus de 8000 euros de dons vont être distribués aux associations.

3 / 54 Aux côtés de 7 autres femmes, dont Maëva Coucke (Miss France 2018) et Caterina Murino, la comédienne de 35 ans a participé à la course Talon Piste Exclusif - Maëva Coucke (pour l'association Les bonnes fées), Clara Marz (pour l'association Imagine for Margo), Elodie Fontan (pour l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque), Justine Dupont (pour l'association Fédération nationale solidarité femmes) lors de la 4ème édition du challenge automobile caritatif "Talon Piste" sur le circuit Bugatti au Mans le 19 mars 2023.

4 / 54 L'événement, à but caritatif, proposait aux candidates de prendre part à une course automobile. Jugées sur le respect des trajectoires, des points de braquage et des points de corde, la qualité et l'efficacité des freinages ou encore le contrôle de la vitesse en courbe, toutes se sont prêtées au jeu. Exclusif - Illustration lors de la 4ème édition du challenge automobile caritatif "Talon Piste" sur le circuit Bugatti au Mans le 19 mars 2023.

5 / 54 Les trois premières places ont été remportées par l'influenceuse Clara Marz (3ème), la comédienne Caterina Murino (2è) et la surfeuse Justine Dupont, grande gagnante. Chacune a ainsi pu faire gagner de l'argent à leurs associations : 3000 euros pour Imagine for Margo, 5000 euros pour l'AMREF Health Africa et 6000 euros pour l a Fédération Nationale Solidarité Femme Exclusif - Caterina Murino (pour l'association Amref Health Africa), Justine Dupont (pour l'association Fédération nationale solidarité femmes) et Clara Marz (pour l'association Imagine for Margo) lors de la 4ème édition du challenge automobile caritatif "Talon Piste" sur le circuit Bugatti au Mans le 19 mars 2023.

6 / 54 Si elle n'est pas montée sur le podium, Elodie Fontan a tout de même gagné un chèque de 2000 euros pour son association Mécénat Chirurgie Cardiaque ! Exclusif - Elodie Fontan (pour l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque) lors de la 4ème édition du challenge automobile caritatif "Talon Piste" sur le circuit Bugatti au Mans le 19 mars 2023.

7 / 54 Une jolie victoire qui lui a donné le sourire ! Exclusif - Elodie Fontan (pour l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque) avec la petite Gloria lors de la 4ème édition du challenge automobile caritatif "Talon Piste" sur le circuit Bugatti au Mans le 19 mars 2023.

8 / 54 Exclusif - Elodie Fontan (pour l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque) lors de la 4ème édition du challenge automobile caritatif "Talon Piste" sur le circuit Bugatti au Mans le 19 mars 2023.

9 / 54 Exclusif - Elodie Fontan (pour l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque) lors de la 4ème édition du challenge automobile caritatif "Talon Piste" sur le circuit Bugatti au Mans le 19 mars 2023.

10 / 54 Exclusif - Elodie Fontan (pour l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque) lors de la 4ème édition du challenge automobile caritatif "Talon Piste" sur le circuit Bugatti au Mans le 19 mars 2023.

11 / 54 Exclusif - Elodie Fontan (pour l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque) et sa co-pilote Priscille Delecour lors de la 4ème édition du challenge automobile caritatif "Talon Piste" sur le circuit Bugatti au Mans le 19 mars 2023.

12 / 54 Exclusif - Elodie Fontan (pour l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque) lors de la 4ème édition du challenge automobile caritatif "Talon Piste" sur le circuit Bugatti au Mans le 19 mars 2023.

13 / 54 Exclusif - Elodie Fontan (pour l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque) lors de la 4ème édition du challenge automobile caritatif "Talon Piste" sur le circuit Bugatti au Mans le 19 mars 2023.

14 / 54 Exclusif - Manon Lanza (pour l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque) et sa co-pilote Alexandra Hervé avec Gloria lors de la 4ème édition du challenge automobile caritatif "Talon Piste" sur le circuit Bugatti au Mans le 19 mars 2023.

15 / 54 Exclusif - Elodie Fontan (pour l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque) lors de la 4ème édition du challenge automobile caritatif "Talon Piste" sur le circuit Bugatti au Mans le 19 mars 2023.

16 / 54 Exclusif - Justine Dupont (pour l'association Fédération nationale solidarité femmes), Manon Lanza (pour l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque) lors de la 4ème édition du challenge automobile caritatif "Talon Piste" sur le circuit Bugatti au Mans le 19 mars 2023.

17 / 54 Exclusif - Maëva Coucke (pour l'association Les bonnes fées) et son co-pilote Jean-Baptiste Dessort lors de la 4ème édition du challenge automobile caritatif "Talon Piste" sur le circuit Bugatti au Mans le 19 mars 2023.

18 / 54 Exclusif - Maëva Coucke (pour l'association Les bonnes fées) et son co-pilote Jean-Baptiste Dessort lors de la 4ème édition du challenge automobile caritatif "Talon Piste" sur le circuit Bugatti au Mans le 19 mars 2023.

19 / 54 Exclusif - Maëva Coucke (pour l'association Les bonnes fées) et son co-pilote Jean-Baptiste Dessort lors de la 4ème édition du challenge automobile caritatif "Talon Piste" sur le circuit Bugatti au Mans le 19 mars 2023.

20 / 54 Exclusif - Illustration lors de la 4ème édition du challenge automobile caritatif "Talon Piste" sur le circuit Bugatti au Mans le 19 mars 2023.

21 / 54 Exclusif - Maëva Coucke (pour l'association Les bonnes fées) lors de la 4ème édition du challenge automobile caritatif "Talon Piste" sur le circuit Bugatti au Mans le 19 mars 2023.

22 / 54 Exclusif - Maëva Coucke (pour l'association Les bonnes fées) lors de la 4ème édition du challenge automobile caritatif "Talon Piste" sur le circuit Bugatti au Mans le 19 mars 2023.

23 / 54 Exclusif - Justine Dupont (pour l'association Fédération nationale solidarité femmes) lors de la 4ème édition du challenge automobile caritatif "Talon Piste" sur le circuit Bugatti au Mans le 19 mars 2023.

24 / 54 Exclusif - Elodie Fontan (pour l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque) et sa co-pilote Priscille Delecour lors de la 4ème édition du challenge automobile caritatif "Talon Piste" sur le circuit Bugatti au Mans le 19 mars 2023.

25 / 54 Exclusif - Elodie Fontan (pour l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque) et sa co-pilote Priscille Delecour lors de la 4ème édition du challenge automobile caritatif "Talon Piste" sur le circuit Bugatti au Mans le 19 mars 2023.

26 / 54 Exclusif - Elodie Fontan (pour l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque), Justine Dupont (pour l'association Fédération nationale solidarité femmes), Manon Lanza (pour l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque), Chloé Letellier (pour l'association Les arts confondus), Clara Marz (pour l'association Imagine for Margo), Maëva Coucke (pour l'association Les bonnes fées), Caterina Murino (pour l'association Amref Health Africa) et Caroline Vigneaux (pour l'association Fédération nationale solidarité femmes) lors de la 4ème édition du challenge automobile caritatif "Talon Piste" sur le circuit Bugatti au Mans le 19 mars 2023.

27 / 54 Exclusif - Elodie Fontan (pour l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque), Caroline Vigneaux (pour l'association Fédération nationale solidarité femmes) lors de la 4ème édition du challenge automobile caritatif "Talon Piste" sur le circuit Bugatti au Mans le 19 mars 2023.

28 / 54 Exclusif - Elodie Fontan (pour l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque), Justine Dupont (pour l'association Fédération nationale solidarité femmes) lors de la 4ème édition du challenge automobile caritatif "Talon Piste" sur le circuit Bugatti au Mans le 19 mars 2023.

29 / 54 Exclusif - Manon Lanza (pour l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque) et sa co-pilote Alexandra Hervé lors de la 4ème édition du challenge automobile caritatif "Talon Piste" sur le circuit Bugatti au Mans le 19 mars 2023.

30 / 54 Exclusif - Clara Marz (pour l'association Imagine for Margo) lors de la 4ème édition du challenge automobile caritatif "Talon Piste" sur le circuit Bugatti au Mans le 19 mars 2023.

31 / 54 Exclusif - Clara Marz (pour l'association Imagine for Margo) lors de la 4ème édition du challenge automobile caritatif "Talon Piste" sur le circuit Bugatti au Mans le 19 mars 2023.

32 / 54 Exclusif - Chloé Letellier (pour l'association Les arts confondus) lors de la 4ème édition du challenge automobile caritatif "Talon Piste" sur le circuit Bugatti au Mans le 19 mars 2023.

33 / 54 Exclusif - Chloé Letellier (pour l'association Les arts confondus) lors de la 4ème édition du challenge automobile

34 / 54 Exclusif - Chloé Letellier (pour l'association Les arts confondus) lors de la 4ème édition du challenge automobile caritatif "Talon Piste" sur le circuit Bugatti au Mans le 19 mars 2023. Après 3 ans de succès, plus de 50 000 euros de dons reversés aux associations... le célèbre challenge automobile caritatifféminin est revenu pour une fantastique 4ème édition au Mans. Des personnalités féminines relèvent un défi inédit en pilotantau profit d'associations caritatives accompagnées d'un coach reconnu. 3 000 euros seront directement versés à l'association de chaque ambassadrice, le reste étant cumulé et réparti pour les 3 associations du podium. Par exemple, pour 20 équipages engagés : au moins 10 000 euros pour la première place, 6 000 euros pour la seconde et 4 000 euros pour la troisième. Et 10 euros reversés au profit des associations sur chaque entrées visiteurs. Les gagnantes de l'édition 2023 : Justine Dupont, 1ère place pour l'association Fédération Nationale Solidarité Femmes Caterina Murino 2 ème place en Aston Martin pour Amref Health Africa Clara Marz, 3ème place sur McLaren pour Imagine for Margo. plus de 8000 euros de dons vont être distribués aux associations. © Anne-Sophie Guebey / Bestimage © BestImage, Anne-Sophie Guebey via Bestimage

35 / 54 Exclusif - Chloé Letellier (pour l'association Les arts confondus) lors de la 4ème édition du challenge automobile caritatif "Talon Piste" sur le circuit Bugatti au Mans le 19 mars 2023. Après 3 ans de succès, plus de 50 000 euros de dons reversés aux associations... le célèbre challenge automobile caritatifféminin est revenu pour une fantastique 4ème édition au Mans. Des personnalités féminines relèvent un défi inédit en pilotantau profit d'associations caritatives accompagnées d'un coach reconnu. 3 000 euros seront directement versés à l'association de chaque ambassadrice, le reste étant cumulé et réparti pour les 3 associations du podium. Par exemple, pour 20 équipages engagés : au moins 10 000 euros pour la première place, 6 000 euros pour la seconde et 4 000 euros pour la troisième. Et 10 euros reversés au profit des associations sur chaque entrées visiteurs. Les gagnantes de l'édition 2023 : Justine Dupont, 1ère place pour l'association Fédération Nationale Solidarité Femmes Caterina Murino 2 ème place en Aston Martin pour Amref Health Africa Clara Marz, 3ème place sur McLaren pour Imagine for Margo. plus de 8000 euros de dons vont être distribués aux associations. © Anne-Sophie Guebey / Bestimage © BestImage, Anne-Sophie Guebey via Bestimage

36 / 54 Exclusif - Caterina Murino (pour l'association Amref Health Africa) lors de la 4ème édition du challenge automobile caritatif "Talon Piste" sur le circuit Bugatti au Mans le 19 mars 2023. Après 3 ans de succès, plus de 50 000 euros de dons reversés aux associations... le célèbre challenge automobile caritatifféminin est revenu pour une fantastique 4ème édition au Mans. Des personnalités féminines relèvent un défi inédit en pilotantau profit d'associations caritatives accompagnées d'un coach reconnu. 3 000 euros seront directement versés à l'association de chaque ambassadrice, le reste étant cumulé et réparti pour les 3 associations du podium. Par exemple, pour 20 équipages engagés : au moins 10 000 euros pour la première place, 6 000 euros pour la seconde et 4 000 euros pour la troisième. Et 10 euros reversés au profit des associations sur chaque entrées visiteurs. Les gagnantes de l'édition 2023 : Justine Dupont, 1ère place pour l'association Fédération Nationale Solidarité Femmes Caterina Murino 2 ème place en Aston Martin pour Amref Health Africa Clara Marz, 3ème place sur McLaren pour Imagine for Margo. plus de 8000 euros de dons vont être distribués aux associations. © Anne-Sophie Guebey / Bestimage © BestImage, Anne-Sophie Guebey via Bestimage

37 / 54 Exclusif - Caterina Murino (pour l'association Amref Health Africa), Justine Dupont (pour l'association Fédération nationale solidarité femmes) et Clara Marz (pour l'association Imagine for Margo) lors de la 4ème édition du challenge automobile caritatif "Talon Piste" sur le circuit Bugatti au Mans le 19 mars 2023. Après 3 ans de succès, plus de 50 000 euros de dons reversés aux associations... le célèbre challenge automobile caritatifféminin est revenu pour une fantastique 4ème édition au Mans. Des personnalités féminines relèvent un défi inédit en pilotantau profit d'associations caritatives accompagnées d'un coach reconnu. 3 000 euros seront directement versés à l'association de chaque ambassadrice, le reste étant cumulé et réparti pour les 3 associations du podium. Par exemple, pour 20 équipages engagés : au moins 10 000 euros pour la première place, 6 000 euros pour la seconde et 4 000 euros pour la troisième. Et 10 euros reversés au profit des associations sur chaque entrées visiteurs. Les gagnantes de l'édition 2023 : Justine Dupont, 1ère place pour l'association Fédération Nationale Solidarité Femmes Caterina Murino 2 ème place en Aston Martin pour Amref Health Africa Clara Marz, 3ème place sur McLaren pour Imagine for Margo. plus de 8000 euros de dons vont être distribués aux associations. © Anne-Sophie Guebey / Bestimage © BestImage, Anne-Sophie Guebey via Bestimage

38 / 54 Exclusif - Caterina Murino (pour l'association Amref Health Africa) lors de la 4ème édition du challenge automobile caritatif "Talon Piste" sur le circuit Bugatti au Mans le 19 mars 2023. Après 3 ans de succès, plus de 50 000 euros de dons reversés aux associations... le célèbre challenge automobile caritatifféminin est revenu pour une fantastique 4ème édition au Mans. Des personnalités féminines relèvent un défi inédit en pilotantau profit d'associations caritatives accompagnées d'un coach reconnu. 3 000 euros seront directement versés à l'association de chaque ambassadrice, le reste étant cumulé et réparti pour les 3 associations du podium. Par exemple, pour 20 équipages engagés : au moins 10 000 euros pour la première place, 6 000 euros pour la seconde et 4 000 euros pour la troisième. Et 10 euros reversés au profit des associations sur chaque entrées visiteurs. Les gagnantes de l'édition 2023 : Justine Dupont, 1ère place pour l'association Fédération Nationale Solidarité Femmes Caterina Murino 2 ème place en Aston Martin pour Amref Health Africa Clara Marz, 3ème place sur McLaren pour Imagine for Margo. plus de 8000 euros de dons vont être distribués aux associations. © Anne-Sophie Guebey / Bestimage © BestImage, Anne-Sophie Guebey via Bestimage

39 / 54 Exclusif - Caroline Vigneaux (pour l'association Fédération nationale solidarité femmes) et son co-pilote Pascal Hugot lors de la 4ème édition du challenge automobile caritatif "Talon Piste" sur le circuit Bugatti au Mans le 19 mars 2023. Après 3 ans de succès, plus de 50 000 euros de dons reversés aux associations... le célèbre challenge automobile caritatifféminin est revenu pour une fantastique 4ème édition au Mans. Des personnalités féminines relèvent un défi inédit en pilotantau profit d'associations caritatives accompagnées d'un coach reconnu. 3 000 euros seront directement versés à l'association de chaque ambassadrice, le reste étant cumulé et réparti pour les 3 associations du podium. Par exemple, pour 20 équipages engagés : au moins 10 000 euros pour la première place, 6 000 euros pour la seconde et 4 000 euros pour la troisième. Et 10 euros reversés au profit des associations sur chaque entrées visiteurs. Les gagnantes de l'édition 2023 : Justine Dupont, 1ère place pour l'association Fédération Nationale Solidarité Femmes Caterina Murino 2 ème place en Aston Martin pour Amref Health Africa Clara Marz, 3ème place sur McLaren pour Imagine for Margo. plus de 8000 euros de dons vont être distribués aux associations. © Anne-Sophie Guebey / Bestimage © BestImage, Anne-Sophie Guebey via Bestimage

40 / 54 Exclusif - Caroline Vigneaux (pour l'association Fédération nationale solidarité femmes) et Mathieu César lors de la 4ème édition du challenge automobile caritatif "Talon Piste" sur le circuit Bugatti au Mans le 19 mars 2023. Après 3 ans de succès, plus de 50 000 euros de dons reversés aux associations... le célèbre challenge automobile caritatifféminin est revenu pour une fantastique 4ème édition au Mans. Des personnalités féminines relèvent un défi inédit en pilotantau profit d'associations caritatives accompagnées d'un coach reconnu. 3 000 euros seront directement versés à l'association de chaque ambassadrice, le reste étant cumulé et réparti pour les 3 associations du podium. Par exemple, pour 20 équipages engagés : au moins 10 000 euros pour la première place, 6 000 euros pour la seconde et 4 000 euros pour la troisième. Et 10 euros reversés au profit des associations sur chaque entrées visiteurs. Les gagnantes de l'édition 2023 : Justine Dupont, 1ère place pour l'association Fédération Nationale Solidarité Femmes Caterina Murino 2 ème place en Aston Martin pour Amref Health Africa Clara Marz, 3ème place sur McLaren pour Imagine for Margo. plus de 8000 euros de dons vont être distribués aux associations. © Anne-Sophie Guebey / Bestimage © BestImage, Anne-Sophie Guebey via Bestimage

41 / 54 Exclusif - Caroline Vigneaux (pour l'association Fédération nationale solidarité femmes) lors de la 4ème édition du challenge automobile caritatif "Talon Piste" sur le circuit Bugatti au Mans le 19 mars 2023. Après 3 ans de succès, plus de 50 000 euros de dons reversés aux associations... le célèbre challenge automobile caritatifféminin est revenu pour une fantastique 4ème édition au Mans. Des personnalités féminines relèvent un défi inédit en pilotantau profit d'associations caritatives accompagnées d'un coach reconnu. 3 000 euros seront directement versés à l'association de chaque ambassadrice, le reste étant cumulé et réparti pour les 3 associations du podium. Par exemple, pour 20 équipages engagés : au moins 10 000 euros pour la première place, 6 000 euros pour la seconde et 4 000 euros pour la troisième. Et 10 euros reversés au profit des associations sur chaque entrées visiteurs. Les gagnantes de l'édition 2023 : Justine Dupont, 1ère place pour l'association Fédération Nationale Solidarité Femmes Caterina Murino 2 ème place en Aston Martin pour Amref Health Africa Clara Marz, 3ème place sur McLaren pour Imagine for Margo. plus de 8000 euros de dons vont être distribués aux associations. © Anne-Sophie Guebey / Bestimage © BestImage, Anne-Sophie Guebey via Bestimage

42 / 54 Exclusif - Caroline Vigneaux (pour l'association Fédération nationale solidarité femmes) lors de la 4ème édition du challenge automobile caritatif "Talon Piste" sur le circuit Bugatti au Mans le 19 mars 2023. Après 3 ans de succès, plus de 50 000 euros de dons reversés aux associations... le célèbre challenge automobile caritatifféminin est revenu pour une fantastique 4ème édition au Mans. Des personnalités féminines relèvent un défi inédit en pilotantau profit d'associations caritatives accompagnées d'un coach reconnu. 3 000 euros seront directement versés à l'association de chaque ambassadrice, le reste étant cumulé et réparti pour les 3 associations du podium. Par exemple, pour 20 équipages engagés : au moins 10 000 euros pour la première place, 6 000 euros pour la seconde et 4 000 euros pour la troisième. Et 10 euros reversés au profit des associations sur chaque entrées visiteurs. Les gagnantes de l'édition 2023 : Justine Dupont, 1ère place pour l'association Fédération Nationale Solidarité Femmes Caterina Murino 2 ème place en Aston Martin pour Amref Health Africa Clara Marz, 3ème place sur McLaren pour Imagine for Margo. plus de 8000 euros de dons vont être distribués aux associations. © Anne-Sophie Guebey / Bestimage © BestImage, Anne-Sophie Guebey via Bestimage

43 / 54 Exclusif - Caroline Vigneaux (pour l'association Fédération nationale solidarité femmes) lors de la 4ème édition du challenge automobile caritatif "Talon Piste" sur le circuit Bugatti au Mans le 19 mars 2023. Après 3 ans de succès, plus de 50 000 euros de dons reversés aux associations... le célèbre challenge automobile caritatifféminin est revenu pour une fantastique 4ème édition au Mans. Des personnalités féminines relèvent un défi inédit en pilotantau profit d'associations caritatives accompagnées d'un coach reconnu. 3 000 euros seront directement versés à l'association de chaque ambassadrice, le reste étant cumulé et réparti pour les 3 associations du podium. Par exemple, pour 20 équipages engagés : au moins 10 000 euros pour la première place, 6 000 euros pour la seconde et 4 000 euros pour la troisième. Et 10 euros reversés au profit des associations sur chaque entrées visiteurs. Les gagnantes de l'édition 2023 : Justine Dupont, 1ère place pour l'association Fédération Nationale Solidarité Femmes Caterina Murino 2 ème place en Aston Martin pour Amref Health Africa Clara Marz, 3ème place sur McLaren pour Imagine for Margo. plus de 8000 euros de dons vont être distribués aux associations. © Anne-Sophie Guebey / Bestimage © BestImage, Anne-Sophie Guebey via Bestimage

44 / 54 Exclusif - Manon Lanza (pour l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque), Chloé Letellier (pour l'association Les arts confondus), Maëva Coucke (pour l'association Les bonnes fées), Elodie Fontan (pour l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque) et Priscille Delecour lors de la 4ème édition du challenge automobile caritatif "Talon Piste" sur le circuit Bugatti au Mans le 19 mars 2023. Après 3 ans de succès, plus de 50 000 euros de dons reversés aux associations... le célèbre challenge automobile caritatifféminin est revenu pour une fantastique 4ème édition au Mans. Des personnalités féminines relèvent un défi inédit en pilotantau profit d'associations caritatives accompagnées d'un coach reconnu. 3 000 euros seront directement versés à l'association de chaque ambassadrice, le reste étant cumulé et réparti pour les 3 associations du podium. Par exemple, pour 20 équipages engagés : au moins 10 000 euros pour la première place, 6 000 euros pour la seconde et 4 000 euros pour la troisième. Et 10 euros reversés au profit des associations sur chaque entrées visiteurs. Les gagnantes de l'édition 2023 : Justine Dupont, 1ère place pour l'association Fédération Nationale Solidarité Femmes Caterina Murino 2 ème place en Aston Martin pour Amref Health Africa Clara Marz, 3ème place sur McLaren pour Imagine for Margo. plus de 8000 euros de dons vont être distribués aux associations. © Anne-Sophie Guebey / Bestimage © BestImage, Anne-Sophie Guebey via Bestimage