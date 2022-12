Elodie Frégé en maxi décolleté et dentelle face à Claire Chazal, du sexy et du sobre pour la réouverture du Lido

Quelle ne fut pas la déception des Parisiens et des amoureux du spectacle en apprenant que le Lido, mythique cabaret de l'avenue des Champs-Elysées, allait fermer ses portes. Les admirateurs de show s'apprêtaient à faire une croix sur les merveilleux tableaux proposés par l'institution grâce à laquelle ils en prenaient régulièrement plein les yeux. Mais la détresse du public semble avoir été entendue puisque le Lido a rouvert ses portes ce jeudi 1er décembre pour le plus grand bonheur des chanceux invités pour l'occasion. D'ailleurs, le Lido a changé de nom et se fait désormais appeler Lido2Paris.

Pour honorer un tel événement, les directeurs ont fait appel à la célèbre comédie musicale Cabaret sous la direction artistique de Jean-Luc Choplin, une nouvelle production de Cabaret, mise en scène et scénographiée par R. Carsen à qui l'on doit notamment les shows Singin' in the Rain ou encore My Fair Lady. Ce spectacle, personne ne voulait le louper. Les people ont donc été nombreux à se présenter devant les portes du Lido2Paris pour assister à l'événement. Seul, à deux ou en amoureux, le bonheur et l'amour du spectacle étaient au rendez-vous.

Défilés de vedettes au Lido2Paris

Carole Bouquet a assisté au spectacle en compagnie de son amoureux Philippe Sereys de Rothschild avec qui les câlins et les gestes tendres ont été nombreux. Claire Chazal, venue seule, avait misé sur la sobriété. L'ancienne star de TF1, en look casual avec un jean et un haut noir simplissime, a pris la pose tout sourire au côté de l'acteur Lambert Wilson, en élégant costume noir. La comédienne Anne Consigny et Marie-Agnès Gillot, membre du jury de Danse avec les stars cette année, avaient elles aussi les yeux rivés sur la scène pour admirer le show. Après l'arrivée d'Elodie Frégé, éblouissante.

La chanteuse de 40 ans a fait grimper la température d'un cran en débarquant au Lido2Paris. L'artiste, aussi comédienne (notamment dans la série L'homme de nos vies), avait opté pour une robe noir près du corps, marquant sa taille, aux détails en dentelle plutôt bluffants. Cette dentelle s'était justement invitée jusque dans le décolleté qu'elle avait rendu généreux pour cette soirée si spéciale. Une élégance à toute épreuve qui allait de pair avec son magnifique carré roux, qui lui donnait l'allre d'une femme tout droit sortie des années Charleston. Elodie Frégé a prouvé une fois de plus qu'à chacune de ses apparitions, elle ne laissait personne de marbre.