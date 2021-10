Elodie Frégé et Pascal Obispo complices face à Louane et Kendji pour une soirée duos

Ce jeudi 14 octobre 2021, W9 propose une soirée exceptionnelle. Les téléspectateurs pourront passer un bon moment en musique grâce à l'émission La Grande soirée des duos. Jérôme Anthony et Erika Moulet ont eu le plaisir de recevoir certains des plus grands chanteurs français sur scène.

Un chanteur c'est bien, mais deux chanteurs c'est encore mieux. La chaîne de la TNT l'a bien compris et a ainsi souhaité mettre des duos à l'honneur. Comme on peut le voir dans la bande-annonce, les artistes ne savaient pas au départ avec quelle personnalité ils allaient donner de la voix. Pour tenter de deviner, les animateurs leur ont donné un petit indice. Ainsi, Elodie Frégé a découvert qu'elle aurait le plaisir de chanter avec Pascal Obispo. Les deux artistes se sont dévoilés complices, de quoi offrir un moment de partage encore plus fort au public.

Julien Doré quant à lui a été associé au groupe de rap 47Ter, Ahmed Mouici à Ycare, Les Frangines à Céphaz, Calogéro à Hoshi. L'interprète de En apesanteur a également partagé un doux moment avec Clara Luciani, qui a elle-même également chanté avec Louane Emera. La maman d'Esmée a ensuite chanté en duo avec Kendji Girac et ce dernier était aussi avec Soprano.

Après avoir interprété un titre avec Amel Bent ou Maître Gims et Soprano, Slimane a retrouvé son acolyte Vitaa. Laquelle a également fait un duo avec Camille Schneyder. Claudio Capéo a découvert qu'il partagerait un moment unique sur scène avec Carla Bruni-Sarkozy et Patrick Bruel. On n'oublie pas Patrick Fiori qui a brillé avec Céphaz. L'ex-candidat de The Voice Clément Albertini était aussi de la partie, l'occasion pour lui de retrouver son ancien coach Soprano.