Élodie Frégé : La chanteuse a souffert de troubles alimentaires

Si, à 37 ans, Élodie Frégé est bien dans sa peau, cela n'a pas toujours été le cas. Touchante, elle a fait des confessions à Nikos Aliagas – qu'elle connaît depuis sa participation à la Star Academy en 2003 – sur une période au cours de laquelle elle n'aimait pas son corps.

Alors que l'animateur lui demandait de décrire "au fond" qui est vraiment Élodie, la chanteuse a répondu : "Tous mes amis m'appellent Vanda. C'est mon véritable prénom. D'ailleurs, à la Star Ac, j'aurais mieux fait de m'appeler Vanda." Alors que Nikos lui faisait remarquer que son prénom de naissance et son nom de scène étaient bien tous les deux, elle en a profité pour parler de la dualité qui l'habite depuis longtemps. "En fait, je ressemble beaucoup au personnage de la pièce Norma Jeane Monroe, que je vais interpréter en septembre prochain. (...) Une histoire de dualité chez cette icône, qui a tenté de changer d'identité pour s'en sortir. À dire vrai, j'ai plus ou moins fait la même chose pour échapper aux griffes de mon adolescence", a-t-elle confié alors que Gala précise que la star "a souffert de troubles alimentaires".

L'interprète de la chanson La Ceinture a ensuite développé ce qui a été d'une grande aide pour surmonter ce problème physique et mental. "La musique et l'art en général m'ont donné cette force. Je peux dire que mon passage par la Star Ac a été thérapeutique. Désormais, j'assume ma posture, et c'est comme ça que je trace mon chemin, sans me soucier de l'avis des gens qui m'entourent", a clamé Élodie Frégé. Nul doute qu'elle peut tout de même compter sur le soutien de son amoureux, le beau Gian Marco.

Les confidences d'Élodie sont à retrouver dans Gala, dans les kiosques le 16 janvier 2020.