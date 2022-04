Élodie Gossuin chic en tailleur face à Chimène Badi en légèreté : les stars se mobilisent contre la guerre en Ukraine

Voilà déjà plus d'un mois que la guerre fait rage en Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine a décidé le 24 février dernier d'envahir le pays voisin du sien en envoyant ses troupes militaires. Plusieurs morts sont recensés chaque jour, dont des centaines récemment dans la ville de Boutcha où un "massacre délibéré" a eu lieu d'après les dernières informations. Pour tenter d'échapper au pire, ce sont plus de 4,2 millions d'ukrainiens qui ont fui leur nation selon les chiffres du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Parmi eux se trouveraient 1,5 million d'enfants.

Pour les protéger et les soutenir, plusieurs associations se mobilisent depuis plusieurs semaines, dont l'Unicef qui fait en sorte d'installer des espaces sûrs où les enfants et les femmes ont accès à de nombreux services et à de précieux conseils pour leurs déplacements. Ces espaces contribuent également à identifier les enfants non accompagnés et séparés de leurs familles.

Mardi 5 avril 2022, sur W9, un panel d'artistes a accepté de se réunir pour récolter des fonds pour l'Unicef et ainsi venir en aide à leur tour aux enfants victimes de la guerre. Garou, Bénabar, Anne Sila, Joyce Jonathan, Chimène Badi, Ben l'oncle Soul, Philippe Campion mais aussi Jane Birkin ou encore la troupe du Roi Lion vont se produire sur scène pour l'émission Ce soir, on chante pour l'Unicef - Urgence Ukraine. L'émission sera présentée par l'animateur Jérôme Anthony et l'ex-Miss France Élodie Gossuin.



Comme en témoignent les photos de notre diaporama, de beaux et mémorables moments sont attendus au cours de la soirée mais aussi des instants très émouvants puisque les personnalités invitées seront accompagnées de jeunes chanteurs issus de chorales de toute la France et pour lesquels il s'agira de leur première scène.

Ce soir, on chante pour l'Unicef - Urgence Ukraine mardi 5 avril 2022 dès 21h15 sur W9.