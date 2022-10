Elodie Gossuin n'a "plus rien d'une Miss France" : son mari Bertrand balance !

Avant d'être l'animatrice télé et radio que l'on connait, Elodie Gossuin a été une reine de beauté. En effet, elle a été sacrée Miss Picardie 2000, Miss France 2001 puis Miss Europe 2001. C'était il y a maintenant plus de 20 ans, et la belle de 41 ans en a fait du chemin. A tel point que certains ne sont plus certains de la reconnaître... Sur TikTok, la maman des deux paires jumeaux Jules et Rose (14 ans) et Léonard et Joséphine (9 ans) s'amuse de la situation. Et son mari Bertrand Lacherie s'en mêle aussi !

Mercredi 19 octobre 2022, Elodie Gossuin se saisit de son compte TikTok afin de répondre au commentaire d'une internaute indiquant qu'elle "ressemble à Gossuin, l'ancienne Miss France, la blonde". "Je suis d'accord, il y a un petit air mais vraiment de loin", s'amuse alors la star. Dans la foulée, son époux Bertrand Lacherie prend la parole. "Moi qui la côtoie tous les jours, quand elle est maquillée... Le matin au réveil, pas Miss France, pas glamour. Et le soir avant de se coucher, plus glamour du tout !", balance-t-il avant d'éclater de rire. Un constat partagé par Elodie Gossuin qui estime qu'il "n'y a plus rien de Miss France en [elle], vous avez raison".