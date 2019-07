Élodie Gossuin radieuse : son corps parfait après quatre enfants bluffe ses fans

D'ailleurs, quelques heures plus tôt, la belle animatrice de 6ter à la télévision et RFM à la radio a publié une photo d'elle complice avec sa fillette Joséphine sur un paddle. Un tendre moment câlin et complice entre mère et fille. "Effort / Réconfort. Et la tendresse bordel ? À toute heure ! Doux dimanche soir en vue chez vous ?", a-t-elle légendé.

Un quotidien à six qui convient parfaitement à Élodie Gossuin. En effet, rappelons qu'en mars dernier, lors d'une interview exclusive pour Purepeople.com, la jeune femme avait confié qu'elle n'envisageait pas le moins du monde de faire un cinquième bébé. "Je ne crois pas parce que je pense que notre vie est déjà bien remplie avec quatre enfants. Mes deux grands sont arrivés au collège cette année, mes deux petits rentreront à l'école primaire l'année prochaine. On a passé le cap des couches et tout ça...", avait-elle déclaré. Et de poursuivre : "J'adorerais dans l'absolu être encore enceinte, donner la vie parce que c'est merveilleux. Après, j'ai conscience qu'il faut pouvoir être présente pour chacun d'entre eux et j'ai l'impression que je n'y arriverais pas. Mais quand je n'avais que deux enfants, c'est ce que je disais déjà et finalement cette envie irrépressible d'être à nouveau enceinte a pris le dessus." En conclusion, la belle s'était amusée, estimant qu'il y avait plus de chances qu'elle se fasse "ligaturer les trompes la semaine prochaine" plutôt qu'elle annonce une troisième grossesse !