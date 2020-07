Élodie Gossuin, sa soeur est enceinte : joli duo en photo et gros baby bump

Quelques jours après avoir posté une story Instagram montrant sa soeur enceinte, Élodie Gossuin a fait un vrai post sur lequel on peut voir le ventre très arrondi de la future maman. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la Miss France 2001 a hâte d'être tante.

Dimanche 26 juillet 2020, la famille Gossuin était de sortie à la plage et la mère de famille a posé deux fois avec sa soeur. Sur une première photo divulguée sur Instagram, elle pose la tête sur le ventre arrondi de sa cadette. Sur une deuxième, elle l'embrasse. "Je t'aime mon trésor de Soeur", a-t-elle écrit en ajoutant qu'elle était une "tata gaga".

Avec son mari Bertrand Lacherie, Élodie Gossuin est la maman de Jules et Rose, jumeaux de 12 ans et Léonard et Joséphine, jumeaux de 6 ans. Des internautes se sont donc naturellement demandé si la soeur d'Élodie Gossuin attendait des twins à son tour. D'ailleurs, un abonné a osé poser la question et l'ex-reine de beauté de 39 ans a répondu : "Non, mais elle a un jumeau." Les grossesses gémellaires, c'est de famille !

L'arrivée de ce nouveau bébé la rend très heureuse, mais comme l'a fait savoir plusieurs fois, Élodie Gossuin, de son côté, elle ne compte plus tomber enceinte. "J'adorerais dans l'absolu être encore enceinte, donner la vie parce que c'est merveilleux. Après, j'ai conscience qu'il faut pouvoir être présente pour chacun d'entre eux et j'ai l'impression que je n'y arriverais pas. Mais quand je n'avais que deux enfants, c'est ce que je disais déjà et, finalement, cette envie irrépressible d'être à nouveau enceinte a pris le dessus. Donc j'ai 38 ans, c'est encore possible ! Mais je ne pense pas. Il y a plus de chances que je me fasse ligaturer les trompes la semaine prochaine que de vous annoncer que je suis enceinte", nous avait-elle expliqué il y a un an. Pas de cinquième bébé au programme, et puis, vu les grossesses dans la famille, elle prendrait le risque d'en avoir encore deux d'un coup !

Grâce à sa soeur, Élodie Gossuin va donc quand même pouvoir pouponner un peu.