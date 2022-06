Elodie (Koh-Lanta) enceinte : le sexe du bébé révélé, cris de joie de la fratrie !

Alors que TF1 diffuse Koh-Lanta, Le Totem maudit chaque mardi, certains candidats du jeu de survie vivent une aventure parallèle, loin des caméras. C'est le cas d'Elodie, vue dans l'édition des Armes secrètes, remportée par Maxine en 2021. La jeune femme est actuellement enceinte de son troisième enfant. Avec son amoureux James et leurs deux filles, elle révèle le sexe de ce bébé à venir.

Mardi 31 mai 2022, la belle Elodie se saisit de son compte Instagram. Aux côtés de son compagnon et de ses filles, elle s'illustre dans son salon. Le futur papa tient dans sa main un ballon noir avec l'inscription "Boy or girl ?" qu'il éclate alors à l'aide d'une aiguille. Et ce sont des confettis de couleur rose qui en sortent ! C'est donc une troisième petite fille qui viendra agrandir la famille dans les semaines à venir. La réaction d'Elodie et ses filles ne s'est pas fait attendre : le trio a naturellement hurlé de joie ! "C'est une fille !", s'écrie dans la foulée la future maman au ventre arrondi.

En commentaires de ce beau moment en famille, plusieurs internautes adressent de doux mots à la belle. Parmi eux, l'une des figures emblématiques de Koh-Lanta, à savoir Teheiura. "Félicitations", lui écrit-il avec un émoji flamme. Rappelons que le Tahitien est lui-même papa de trois filles – Manavai (née en 2007), Mihivai (née en 2009) et Vainanui (née en 2015) – ainsi que d'un garçon, Vaitoanui, né en mai 2020.