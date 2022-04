Koh-Lanta : Une ex-candidate enceinte, photos et confidences sur les débuts difficiles

La famille Koh-Lanta va s'agrandir prochainement. Après Myriam et Thomas de l'édition 2022 ou encore Freddy (2009, 2010, 2012, 2014 puis 2021), c'était au tour d'une autre aventurière d'annoncer un heureux événement sur Instagram.

C'est une belle surprise qu'Elodie Faelens a réservée à sa communauté Instagram, ce jeudi 7 avril 2022. La jeune femme de 36 ans, qui a participé aux Armes secrètes (2021) a publié des photos sur lesquelles elle pose en brassière de sport et legging. Et immédiatement, on peut voir que son ventre est un peu arrondi. Non, elle n'a pas mangé trop de chocolats de Pâques avant-l'heure. La coach sportive est bel est bien enceinte de son troisième enfant. "C'est parti pour le deuxième trimestre. Comme pour les 2 premières nenettes, ces 3 mois ont été difficiles. Et vous, plutôt team malade ou team #pleineforme enceinte #smallbabybump #14sa #baby3 #grossesse #bebe3 #debutdegrossesse #nauseesdegrossesse #laressourcerie #fitmam", peut-on lire en légende de la publication.