Freddy (Koh-Lanta) bientôt papa ! Grande annonce en photo avec sa belle Morgane

En commentaires, les internautes sont nombreux à féliciter les amoureux pour l'arrivée prochaine de leur premier enfant. Parmi eux, de nombreux aventuriers à l'instar de Pholien, Clémentine, Claude Dartrois, Laurent Maistret, Cindy, Christelle, Coumba, Sam, Ugo, Teheiura, Clémence Castel, Kunle, Béatrice, Florence ou encore Aurélien, devenu papa pour la deuxième fois en décembre dernier.

Ce bébé, Freddy et sa belle Morgane l'attendaient avec impatience. En août 2021, lors d'une interview accordée à Purepeople.com, l'aventurier évoquait le projet d'une vie. "Un bébé, c'est prévu, lâchait-il. On ne sait pas quand il va arriver mais on a envie d'agrandir la famille et de faire le tour du monde avec un bébé." Un souhait exaucé quelques mois plus tard...

Toutes nos félicitations à Freddy et sa compagne Morgane pour la naissance prochaine de leur premier enfant !