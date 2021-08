Freddy (Koh-Lanta All Stars 2021) en couple avec Morgane : "Un bébé est prévu..." (EXCLU)

Première épreuve de Koh-Lanta, La Légende : un parcours du combattant XXL exclusivement masculin et avec des difficultés supplémentaires par rapport aux années précédentes. Freddy, pourtant en tête, s'est blessé durant la course et a été éliminé du jeu, décision médicale oblige. Retour à la maison forcé, où il a pu retrouver sa compagne de longue date Morgane. Ensemble, le couple a d'autres projets comme un tour du monde en camion... et un bébé ! Confidences exclusives de l'aventurier pour Purepeople.com.

Qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis votre première participation à Koh-Lanta, en 2009 ?

J'ai vécu deux ans aux Etats-Unis, sept ans en Australie. Je suis revenu en France récemment, en octobre 2020 pour préparer un tour du monde en camion d'expédition avec ma compagne. Beaucoup de choses ont changé en plus de 10 ans !

Vous avez vécu sept ans en Australie, une édition de Survivor sur place vous tenterait-elle ?

Ça m'est venu à l'esprit ! Mais pour faire la version australienne, il faut soit être Australien, soit être résident. Je ne le suis devenu que l'année dernière. Ça m'a traversé l'esprit mais à l'époque je ne pouvais pas.

D'ailleurs, pourquoi avoir choisi l'Australie ?

C'est un pays qui m'a toujours fait rêver. La plage, les barbecues, le surf, le soleil... Après deux ans aux Etats-Unis, j'avais envie d'y aller. Finalement, j'y suis resté sept ans ! J'ai rencontré ma copine là-bas, c'est une Française. Et ça fait cinq ans qu'on est ensemble.

Vous y vivez avec votre copine... Avez-vous des projets ensemble ?

On a été confiné dans notre petit appartement de 35 mètres carrés en Australie. On s'est dit : "A quoi bon être à l'autre bout du monde si c'est pour vivre dans 35 mètres carrés ?" Ça nous a donné des envies de voyage. Et pour commencer un tour du monde, le meilleur endroit c'est la France alors on est rentré dans l'optique de trouver un camion, de l'aménager, de monter un dossier pour un départ l'année prochaine. Moi qui suis à la base ingénieur en informatique je m'éclate dans ma nouvelle vie à préparer ce tour du monde, bricoler sur le camion, concevoir les plans intérieurs.

Avez-vous d'autres projets plus perso, comme un mariage, un bébé... ?

Oui ! Un bébé, c'est prévu ! On ne sait pas quand il va arriver mais on a envie d'agrandir la famille et de faire ce tour du monde avec un bébé.

