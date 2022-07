Elon Musk : Natasha Bassetta le plaque suite à aux révélations sur ses jumeaux cachés

D'après le site Hollywood Life, Natasha Bassett a mis un terme, le lundi 11 juillet, à sa relation avec Elon Musk, récemment en froid avec l'un de ses enfants. La raison ? L'actrice australienne aurait pris cette décision suite aux récentes révélations de l'homme d'affaires concernant des jumeaux qu'il aurait secrètement accueillis en novembre 2021. C'est en tout cas ce qu'il a expliqué dans les colonnes du magazine Page Six le 7 juillet dernier. Ces deux enfants étaient, selon ses dires, les fruits de sa relation avec Shivon Zilis, directrice de projet de sa start-up Neuralink.

Cette rupture avec le fondateur de SpaceX, qui partageait récemment une photo de ses fils, n'a visiblement pas impacté plus que cela Natasha Bassett, qui n'éprouverait aucune amertume ni aucun regret face à cette décision. "Natasha a tant appris d'Elon et elle est reconnaissante pour le temps qu'ils ont passé ensemble, à la fois précieux et surréaliste" a ainsi confié une source proche de la comédienne à Hollywood Life. Il s'agirait justement ici d'une occasion pour la jeune femme de se recentrer pleinement sur sa carrière d'actrice, elle qui a décroché le rôle de Dixie Locke dans le film Elvis, actuellement dans les salles de cinéma.

"Son premier amour"

"Après la sortie du biopic Elvis, fin juin, ces dernières semaines ont engendré beaucoup de stress pour Natasha. Devenir actrice a toujours été son rêve et la comédie est son premier amour. Elle fait désormais l'objet d'une reconnaissance pour laquelle elle a travaillé très dur toute sa vie, et Natasha sait qu'elle doit franchir seule les prochaines étapes. Elle n'a pas le temps d'écouter les bruits de fond" a expliqué le témoin anonyme.

Leur couple était jusqu'ici plutôt discret. L'actrice de 30 avait tout d'abord été aperçue à la sortie du jet de l'ex-compagnon de la chanteuse Grimes, à Los Angeles en février dernier, avant de faire sa première apparition publique à ses côtés le 29 mai lors d'une escapade en amoureux à Saint-Tropez. La semaine précédente, Natasha Bassett proposait à Maye Musk, la mère d'Elon Musk, de gravir les marches du Festival de Cannes durant l'avant-première d'Elvis.