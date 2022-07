Elon Musk papa de 7 enfants : une rare photo du milliardaire avec ses fils, pour briser le silence

Depuis le 21 juin dernier, Elon Musk ne montrait plus aucun signe de vie sur les réseaux sociaux, notamment sur le sien, Twitter, qu'il a récemment racheté pour une somme mirobolante. Ça, c'était avant qu'il ne publie un rare cliché de lui et ses fils, aux côtés du pape François, ce samedi 2 juillet. "Honoré d'avoir rencontré @Pontifex hier", a-t-il écrit en légende, alors qu'il portait un costume à la fois très chic et traditionnel pour l'occasion. Une photo pour le peu étrange, d'autant plus qu'aucun détail ni aucun lieu de cette rencontre n'ont été communiqués, ni-même par le Vatican.

Quoiqu'il en soit, le résultat est le même, et plutôt rare pour être signalé : l'entrepreneur sud-africain vient de s'afficher en compagnie de ses enfants. Enfin seulement quatre d'entre eux, puisqu'ils sont sept au total. Les cinq premiers, qui sont des jumeaux et des triplés, sont nés de son union avec la romancière canadienne Justine Wilson, rencontrée sur les bancs de l'Université Queen's. Parmi eux, on peut notamment y trouver Vivian, qui souhaite désormais être identifié en tant que femme et qui avait récemment déclaré ne plus vouloir "être lié à son père biologique d'une quelconque sorte".