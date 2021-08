Elsa Fayer divorcée à 23 ans: "Je ne crois plus au mariage idyllique"

Les histoires d'amour, c'est son dada ! En tant que présentatrice, Elsa Fayer a toujours tenté de créer de belles romances, à la télévision, avec plus ou moins de succès. Elle a été à la tête de l'inoubliable émission Qui veut épouser mon fils ?, de 10 couples parfaits sur TFX, également de La bataille des couples. Et si elle mène une vie paisible loin des caméras, avec son mari Zach Hanoun, à qui elle a dit "oui" durant l'année 2016, l'animatrice n'a pas toujours connu des fins heureuses.

Je me suis mariée à 23 ans. J'ai divorcé

Relativement discrète à propos de sa vie privée, Elsa Fayer n'a jamais évoqué le nom de son premier époux. Tout juste accepte-t-elle de dire que leur divorce a forgé la femme qu'elle est devenue par la suite. En 2014, alors que le magazine Closer la questionnait à propos d'un éventuel retour du côté de l'autel, elle se montrait dubitative mais pas totalement fermée à l'idée. "Je suis partagée, assurait-elle. Les filles grandissent et elles me demandent très souvent. Je me suis mariée à 23 ans. J'ai divorcé. Je ne crois plus au mariage idyllique. Mon compagnon me laisse le temps. En tout cas, je me sens de plus en plus prête..." La suite nous a montré qu'elle a fini par craquer.

C'est un travail de tous les jours, la vie de couple

Elsa Fayer et Zach Hanoun se sont unis dans l'intimité, entourés par la famille, le 20 septembre 2016 en la mairie du 16e arrondissement de Paris. Les tourtereaux avaient concrétisé cette union en accueillant, plus tôt, deux jumelles baptisées Liv et Emy. L'animatrice était déjà maman d'une petite Ambre, née de son premier mariage. "Zach est mon match parfait, plaisantait-elle, en 2020, auprès de Purepeople. Moi je me suis mariée très jeune, j'avais mon premier match parfait, et puis après la vie fait qu'on a envie d'autre chose, et aujourd'hui bien sûr c'est mon mari, accordé avec mes enfants et mes envies, et c'est un travail de tous les jours, la vie de couple. Être en couple c'est au quotidien, dire les choses, dire où en est, ce qu'on ressent, oser, faire le tri dans ses propres envies, essayer plein de choses, c'est toute la vie le match parfait, c'est comme l'amour, ça s'entretient." A croire que son expérience, à la télé, lui a servi de leçon...

