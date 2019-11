Elsa Pataky infidèle ? La femme de Chris Hemsworth, en lingerie avec un autre

Elsa Pataky apparaît dans le film de ladite campagne, qu'elle a coréalisé avec Paula Ortiz. La jolie blonde de 43 ans et maman de trois enfants (India Rose, 7 ans, et les jumeaux Tristan et Sasha, 5 ans) est d'abord filmée en lingerie dans un lit au réveil, puis avec sa famille fictive, décorant un sapin.

Elsa Pataky embrasse également un faux compagnon. À moins qu'elle ait fait appel à une doublure pour cette scène romantique ? La lumière basse a éveillé les soupçons des internautes.

Côté comédie, Elsa Pataky a joué dans la série Terre de marées, sortie en 2018 et toujours disponible sur Netflix.

Après Avengers : Endgame et Men in Black : International, son mari Chris Hemsworth retrouvera bientôt son manteau surpuissant de Thor dans Thor: Love and Thunder, attendu pour 2021.