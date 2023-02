Elsa Wolinski unie par le passé à un célèbre réalisateur : son mariage en "mules de put*"

Ceux qui la suivent sur Instagram (et ils sont plus de 95 000 !) savent combien Elsa Wolinski est une femme libre, franche, qui ne s'embarrasse pas des faux-semblants. Cette nature sans filtre, les lecteurs pourront très prochainement la découvrir à nouveau dans son livre A demain attendu le 8 mars prochain aux édition Flammarion.

Quelques jours avant la sortie de cet écrit, réalisé alors qu'elle était partie trois semaines en cure, la fille de Georges et Maryse Wolinski est le portrait de Libération. Comme le rapporte le quotidien, A demain est l'occasion pour la chroniqueuse de Bel & Bien, sur France 2, de partager tout ce qu'elle avait sur le coeur. Absolument tout ! Ce que confirme le texte de la quatrième de couverture publié sur le site de Flammarion, écrit par Elsa Wolinski donc : "La cure dure trois semaines. J'ai vingt et un jours. Vingt et un jours pour écrire ce livre, vingt et un jours pour aller mieux, vingt et un jours pour comprendre. Vingt et un jours de bouillon pour laisser le vide m'accaparer, pour me lover dans le rien, retrouver quelqu'un que j'ai perdu sur le chemin. Je pars faire une sorte de reset sans sauvegarde complète. Je suis accro aux médocs, accro au sucre, accro au mal-être. Heureusement que j'ai de l'humour, sinon tout cela pourrait paraître triste ou pathétique. J'ai décidé d'arrêter de faire semblant."

Le milieu du ciné n'était pas mon univers

Dans ce livre, il n'est pas seulement question de la mort de ses deux célèbres parents - Georges Wolinski a été assassiné le 7 janvier 2015 lors de l'attentat de Charlie Hebdo et Maryse Wolinski est décédée le 9 décembre 2021 des suites d'un cancer du poumon - mais aussi de sa vie à elle. Comme le partage Libération, Elsa Wolinski évoque son premier mariage "célébré des 'mules de pute' aux pieds". Cette union, la journaliste de 49 ans l'a célébrée avec un homme de cinéma bien connu du grand public, à qui l'on doit plusieurs grands succès comme la saga Camping ou encore Jet Set, Disco... Il s'agit du réalisateur Fabien Onteniente. "Le milieu du ciné n'était pas mon univers", commente à ce sujet Elsa Wolinski à Libération.

Dans A demain, il est également question de drogue, elle a touché à la coke et a arrêté de "se poudrer les narines du jour au lendemain", écrit Libération, mais aussi d'un autre mal dont souffre Elsa Wolinski : l'addiction au sucre. "Malgré ses efforts détox et la promesse faite à son sapin de Noël, elle s'est remise à manger la nuit", commente le quotidien.

Sa vie, Elsa Wolinski la partage avec deux adolescentes, ses filles Lilah (17 ans) et Bianca (13 ans), qu'elle garde une semaine sur deux et qui sont nées de son histoire avec Arnauld Champremier-Trigano, conseiller com de Mélenchon en 2012.