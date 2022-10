Elsa Zylberstein en larmes : l'actrice craque en évoquant son douloureux passé familial

Très admirative de l'ancienne ministre de la Santé qui a permis de légaliser le recours à l'Interruption volontaire de grossesse (IVG), l'ancienne compagne d'Antoine de Caunes s'est accordée quelques instants pour reprendre ses esprits avant de révéler : "C'était aussi pour rendre hommage à ces gens-là, à mon père. Enfin, pas volontairement..." Gênée, l'actrice a semblé ne plus parvenir à trouver ses mots et a ensuite fondu en larmes face aux chroniqueurs. "Ce n'était pas volontaire au moment où je l'ai fait. Ce n'était pas ça ma motivation. Pardon... Excusez-moi..." a-t-elle chuchoté avant que quelques larmes ne perlent sur ses joues.

C'est aussi un acte politique

Touché, Patrick Cohen a tenté de lui donner la réplique : "C'était pour la transmission ?". "Oui", a expliqué finalement l'actrice. "Je suis heureuse aujourd'hui de me dire... Quand on va dans les salles en province... Il y a des gens de 14 ans et des gens de 99 ans. C'est fou de voir que les gens sont debout à la fin. C'est plus qu'un film en fait. C'est un film qui transmet. Une dame m'a beaucoup touchée, elle m'a dit : "C'est un film nécessaire". Et pour moi le cinéma c'est aussi un acte politique", a-t-elle indiqué, fière d'avoir pu faire partie du tournage de ce film.