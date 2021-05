Emeline (Mariés au premier regard 2021) déçue de son image : "Elle a été négative"

Cette année, les téléspectateurs ont eu le plaisir de découvrir Mariés au premier regard 2021. De nouveaux candidats ont passé le casting dans l'espoir de rencontrer un homme ou une femme qui leur correspondait. Avec cette expérience vient la lumière. Tous sont propulsés du jour au lendemain sous le feu des projecteurs, une situation pas simple à vivre pour tout le monde.

Le 26 mai 2021, Emeline était aux côtés de Marianne sur Non Stop People pour revenir sur son expérience dans l'émission de la sixième chaîne. Et la belle brune de 28 ans n'a pas caché qu'elle n'était pas du tout contente de l'image qu'elle renvoyait. "Pas du tout. Forcément, c'est déjà difficile de s'assumer à l'image. Après, ma famille m'a vraiment soutenue dans l'aventure donc je n'ai rien eu de négatif à ce niveau-là. C'est juste l'image que je renvoie qui pour moi a été négative. Et forcément la médiatisation c'est assez difficile. On n'est pas des gens du milieu, on n'est pas des acteurs", a-t-elle révélé. En amont, la production les prévient que certains internautes pourraient être impitoyables. Mais cela ne suffit pas. "La phrase clé du coaching de la production c'est : 'Prenez du recul.' Oui mais prendre du recul quand on se fait insulter toute la journée c'est compliqué", a précisé Marianne.

Emeline en sait quelque chose puisqu'elle n'a pas été épargnée sur les réseaux sociaux. Nombreux sont les internautes à lui avoir reproché de ne pas avoir été sincère avec Frédéric, l'homme qu'elle a épousé et avec lequel elle était compatible à 85%. La raison ? Quand il souhaitait aller de l'avant ou qu'il exprimait ses sentiments, elle prenait une certaine distance. "C'est ce qui ressort des épisodes effectivement, on voit que Frédéric est très amoureux de moi et qu'il me dévore des yeux. Mais tous les passages où moi je lui montrais de l'attention et où je lui faisais des compliments n'ont pas été montrés. En réalité, j'ai ressenti les mêmes choses que lui aux mêmes moments, nous étions sur la même longueur d'onde", a-t-elle assuré lors d'une interview pour TV Mag.

Malheureusement, Emeline et Frédéric ne forment plus un couple aujourd'hui. Prochainement, ils devront donc s'occuper de leur divorce.