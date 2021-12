Emeline (Mariés au premier regard) en couple : nouvelle étape avec Joshua, elle partage son bonheur

Depuis plusieurs mois, Emeline est sur un petit nuage. La candidate de Mariés au premier regard 2021 (M6) est en couple avec un mannequin prénommé Joshua Pereira. Et le couple s'apprête à passer une belle étape, comme l'a confié la brunette sur son compte Instagram, le 21 décembre 2021.

L'heure est aux fêtes de fin d'année. Toutes les personnes qui fêtent Noël préparent activement le réveillon, qui approche à grand pas. Et pour Emeline et son compagnon, il se célèbrera en famille. l'institutrice du droit des sols a partagé une nouvelle photo sur laquelle on peut la voir regarder amoureusement Joshua. Un cliché pris à l'extérieur. "Notre premier Noël ensemble, dans nos familles. Une étape qui représente beaucoup de choses et qui prouvent que ces quelques mois ne marquent que le début. Finir et commencer une nouvelle année ensemble, partager plein de moments et construire nos projets : prendre le temps de se découvrir davantage. Chaque chose compte. Je vous souhaite à tous de trouver votre moitié et d'être épanouis au quotidien", peut-on lire en légende de la publication.