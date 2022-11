Emeric (L'amour est dans le pré), sa chérie Anne-Lise validée par sa fille Marine : moment de bonheur en photo

Au début de l'année 2022, Emeric a annoncé une nouvelle qui a ravi ses admirateurs. Il avait retrouvé l'amour depuis quelques mois. En effet, après plusieurs échecs romantiques et une expérience peu concluante dans L'amour est dans le pré en 2020, le pépiniériste inoubliable originaire de Bretagne forme aujourd'hui un couple heureux avec une certaine Anne-Lise. Sûr de ses sentiments à son égard, Emeric s'est vite affiché à ses côtés sur les réseaux sociaux. Et ce, plus d'une fois ! Entre vacances à deux, retrouvailles avec d'anciens candidats du programme de M6 ou moments câlins, les internautes se régalent de le voir nager en plein bonheur.

Ce qu'ils attendaient aussi certainement, c'était de savoir quelles étaient les relations entre Anne-Lise et la fille d'Emeric, Marine (10 ans). Ils ont eu une réponse dans la semaine avec une photo partagée sur Instagram. Celle-ci laisse assurément croire que l'ambiance est au beau fixe ! On y découvre la fillette, dont le visage est comme toujours préservé de l'objectif, en train de contempler l'horizon lors d'une balade en bateau. Et à ses côtés se trouve Anne-Lise, laquelle regarde Marine s'émerveiller devant le paysage qui s'offre à eux. Une image qui remplit de joie Emeric. "Lui, il ne va pas faire la Route du Rhum mais il peut naviguer malgré les vents forts !! En tout cas, de beaux moments passés tous les trois !! #famille #momentsàtrois", a-t-il légendé.