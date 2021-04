Emilia Clarke : Son image utilisée dans son dos, elle réclame 5 millions de dollars !

Emblématique mère des dragons dans la série Game of Thrones, Emilia Clarke est une guerrière à la vie comme à l'écran. Selon The Blast, l'actrice a récemment décidé de porter plainte contre le magazine Flaunt qui aurait vendu, à son insu, les photographies d'un shooting.

Selon les documents, Emilia Clarke s'était arrangée avec le magazine pour que ces photographies ne soient publiées qu'une seule fois à l'occasion d'un événement promotionnel en Chine. Or, en plus de publier les clichés, Flaunt aurait également vendu les droits de ces photographies à une société de cosmétiques chinoise : Perfect Diary. Travaillant déjà comme ambassadrice de la marque de soins Clinique, l'interprète de Daenerys Targaryen avait pourtant préalablement refusé que son visage apparaisse dans les publicités de cette marque. Selon The Blast, Emilia aurait même préalablement refusé un contrat d'un montant de 700 000 dollars avec Perfect Diary.

Des "comportements fautifs"

De plus, cette affaire a privé la jolie brune d'autres contrats juteux, puisque d'autres sociétés de cosmétiques qui auraient potentiellement pu avoir envie de travailler avec elle ne l'ont pas démarchée pensant qu'elle travaillait déjà avec Perfect Diary.

Pour régler ce litige, Emilia Clarke demande des dommages et intérêts compensatoires et la somme de cinq millions de dollars, selon ses avocats. De leur côté, Flaunt "a catégoriquement refusé de réduire ou de remédier à tous ses comportements fautifs". Une affaire judiciaire qui semble donc loin d'être réglée.

Sur un ton plus léger, notons que le tournage du prequel de Game Of Thrones, House of The Dragon, est actuellement en tournage au Royaume-Uni. L'équipe composée de Matt Smith (le prince Daemon) et d'Emma D'Arcy (Rhaenyra Targaryen) a été aperçue sur une plage située dans le sud-ouest de l'Angleterre.