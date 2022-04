Emilie déjà castée pour Mariés au premier regard il y a un an : comment son ex a tout bouleversé

Le 28 mars, les téléspectateurs de M6 ont fait la connaissance d'Emilie dans Mariés au premier regard 2022. Mais la négociatrice en immobilier de 34 ans qui habite en région parisienne aurait pu participer à la saison précédente comme elle l'a confié à TV Mag.

Ce n'est en effet pas la première fois que la maman de Lina (1 an) tentait le casting de l'émission de dating de M6. Emilie s'était inscrite pour la saison 5 dans l'espoir de trouver le grand amour après une première rupture avec le père de sa fille. A l'époque, la belle brune n'était pas encore enceinte comme elle l'a expliqué à nos confrères. Mais très vite, elle a eu quelques angoisses : "Il y a deux ans de ça, je m'étais inscrite à Mariés au premier regard. Je m'étais dit : 'Tiens, j'ai vraiment du mal amoureusement. On va essayer'. Et puis, j'avais avancé comme ça dans les castings. Et j'avais eu peur. Je m'étais dit : c'est médiatisé. Je n'étais pas sûre de pouvoir assumer ça."

En outre, Emilie et son ex-compagnon avaient décidé de se "redonner une chance et du coup de faire Lina". Elle avait donc tout stoppé en cours de route. Malheureusement, cette tentative s'est soldée par un gros échec. La jeune femme est tombée enceinte. Mais à quatre mois de grossesse, l'homme qui partageait sa vie est parti du jour au lendemain. La raison ? Lors d'une échographie, on leur a annoncé qu'elle "avait une clarté nucale trop épaisse, ce qui pouvait signifier qu'elle [Lina, NDLR] ait une maladie". "A ce moment-là, le père biologique de ma fille se décompose et change de comportement. Très vite, je n'ai plus de nouvelles. Il est parti du jour au lendemain du foyer. La dernière image que j'ai de lui ? Il me serre dans ses bras et pleure. Je pensais qu'il voulait me soutenir après un examen pour ma fille. En fait non, c'était un au revoir", a-t-elle précisé.

Sa détresse n'est pas passée inaperçue. Une personne de la production dont elle avait gardé le contact sur les réseaux sociaux, a compris qu'Emilie avait accouché seule. "Là, elle est revenue vers moi. Et je me suis dit : 'Qu'est-ce que j'ai à perdre ? Je n'ai rien à perdre.' Et donc je me suis lancée", a-t-elle conclu.

La suite, on la connaît en partie. Emilie a été prise au casting et bonne nouvelle, les experts lui ont trouvé une compatibilité de 84% (le plus fort taux de la saison) avec Frédérick, (mandataire immobilier de 40 ans). Tous deux ont été séduits au premier regard. Mais pour l'heure, on ne sait pas encore s'ils se sont mariés. Avant que le candidat ne lui donne sa réponse, Emilie lui a révélé qu'elle était maman d'une petite fille qui n'avait que quelques mois à l'époque. Elle lui a présenté Lina et a expliqué sa situation familiale. Reste à savoir si cela sera un critère pour qu'il prenne la fuite.