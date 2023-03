Émilie Dequenne plus amoureuse que jamais : elle embrasse fougueusement son mari devant les photographes

Émilie Dequenne est une star incontournable du cinéma. L'actrice belge était invitée à la 95ème cérémonie des Oscars qui se tenait le 12 mars dernier au Dolby Theatre d'Hollywood, à Los Angeles. Et pour l'accompagner, qui de mieux que celui qui partage sa vie depuis près de 15 ans ? Son mari, l'acteur et producteur corse Michel Ferracci, était bien entendu à ses côtés pour cet événement international attendu chaque année par les cinéphiles du monde entier.

Pour s'assurer d'être à la hauteur de la soirée, la comédienne a ainsi misé sur une robe Dior tout en raffinement du plus bel effet, tandis que son conjoint était lui vêtu d'un costume de la marque Fursac. Ensemble, ils sont apparus plus complices que jamais, comme en attestent les photographies prises à ce moment et disponibles dans notre diaporama. On peut en effet les voir en pleine préparation, notamment Émilie Dequenne lorsqu'elle est en train de se faire coiffer et qu'elle s'occupe elle-même de son maquillage. Michel Ferracci, en galant mari qu'il est, s'assure de mettre ses bijoux et veille à ce que tout soit parfait pour sa chérie.

Un couple indéboulonnable

L'actrice était venue soutenir le film Close du réalisateur belge Lukas Dhont dans lequel elle joue le rôle de Sophie. Et si le long-métrage n'a malheureusement pas été primé, Émilie Dequenne a tout de même généreusement posé devant les photographes présents, notamment avec Michel Ferracci. On a ainsi pu apercevoir le couple multiplier les embrassades fougueuses, comme pour prouver que leur amour est toujours intact malgré les années qui défilent. Après la cérémonie, ils se sont rendus à la maison de l'ambassadeur de Belgique à Los Angeles. Là-bas, ils ont notamment pu discuter avec Gunther Sleeuwagen, le consul de Belgique dans la cité des anges.