Emilie Fiorelli dévoile pour la première fois le visage de son fils Farrell

"Trop mignon. Farrell ressemble vraiment à Louna", "De beaux enfants", "Trop chou", "Oooooh aussi beau que sa soeur", "Ils sont magnifiques tes enfants", ont commenté plusieurs internautes, ravis de découvrir enfin le visage de Farrell.

Pour rappel, la Marseillaise de 30 ans n'est plus avec le père de ses enfants, le footballeur M'Baye Niang. Ils se sont séparés alors qu'Emilie était enceinte de leur fils. Une grossesse compliquée pour la jeune femme qui aurait eu des répercussions sur son bébé.

Récemment, Emilie Fiorelli révélait ainsi avoir eu recours à une magnétiseuse pour apaiser son fils visiblement déjà très stressé. "La dame m'a dit que c'était un bébé qui était hyper stressé. Elle m'a posé plein de questions, la séance a duré un bon moment. Elle m'a demandé si enceinte j'avais vécu quelque chose niveau émotion. J'ai dit effectivement oui, je me passerais bien des détails. Et elle m'a dit : 'Ne cherchez pas, votre enfant l'a totalement ressenti'. Donc aujourd'hui, il exprime toutes ses émotions par son attitude", avait déclaré l'ancienne candidate de télé-réalité sur Snapchat. Heureusement depuis cette séance, tout semble rentré dans l'ordre puisque Farrell commence enfin à dormir plus paisiblement selon sa maman.