Emilie Fiorelli, son fils Farrell un "bébé stressé" : sa rupture avec M'Baye Niang en cause ?

Emilie Fiorelli n'en peut plus ! L'ancienne gagnante de Secret Story (2016) a beaucoup de mal à gérer ses deux enfants Louna (2 ans et demi) et Farrell (5 mois) depuis que ce dernier ne trouve plus le sommeil. En effet, sur Snapchat, la Marseillaise de 30 ans est apparue très fatiguée, cernes apparentes, pour évoquer le problème de son fils auquel elle a récemment décidé de remédier.

"Je suis allée voir un magnétiseur", annonce-t-elle d'entrée. Et d'expliquer : "Il dort hyper mal la nuit et pratiquement pas le jour. C'est un cercle vicieux, c'est ce que m'a dit Audrey la magnétiseuse, si un bébé ne dort pas beaucoup la journée, il ne va pas automatiquement dormir la nuit. Il est tellement fatigué qu'il ne trouve pas son sommeil. En plus Louna essaye de le réveiller à chaque fois qu'il dort, elle ne veut pas qu'il dorme, c'est sa manière un peu de se rebeller envers lui le pauvre".

En ayant recours à cette pratique de médecine alternative qui sert à rééquilibrer l'organisme en désordre, Emilie Fiorelli espère "apaiser" son jeune garçon. En outre, elle a obtenu quelques réponses concernant les possibles causes de son insomnie. "La dame m'a dit que c'était un bébé qui était hyper stressé. Elle m'a posé plein de questions, la séance a duré un bon moment. Elle m'a demandé si enceinte j'avais vécu quelque chose niveau émotion. J'ai dit effectivement oui, je me passerais bien des détails. Et elle m'a dit / 'ne cherchez pas, votre enfant l'a totalement ressenti'. Donc aujourd'hui, il exprime toutes ses émotions par son attitude", a-t-elle révélé. Une conclusion compliquée à entendre pour la soeur jumelle de Loïc. "J'ai un sentiment de culpabilité en tant que maman parce que je me dis que c'est moi qui l'ai porté ce bébé, et c'est moi qui lui ai donné ces maux. Ce n'est évidemment pas voulu (...) Je me dis : 'Si j'avais su...' mais bon il y a des choses qu'on ne contrôle pas et c'est la vie, c'est comme ça", a-t-elle reconnu.

La grossesse d'Emilie perturbée par sa rupture avec M'Baye Niang

Et il est vrai que la grossesse d'Emilie Fiorelli n'a pas été des plus sereines. À trois mois d'accoucher, elle se séparait soudainement de son compagnon, et père de ses deux enfants, M'Baye Niang. À en croire ses messages énigmatiques postés sur les réseaux, le footballeur n'aurait pas apprécié que sa chérie révèle le sexe de leur enfant à sa communauté. Ce qui aurait pu accélérer leur nouvelle rupture. "Enfin seul et libre comme l'air", s'enthousiasmait-il plus tard. Emilie Fiorelli avait quant à elle préféré la discrétion bien qu'elle ne se soit pas privée de supprimer toutes les photos de leur couple sur sa page Instagram. Et le 22 août 2020, c'est seule qu'elle a donné naissance à Farrell. Autant d'événements malheureux qui auraient pu causer du stress à son bébé.

Seul lot de consolation : cette première séance de magnétisme semble avoir porté ses fruits ! "Je vous promets que là en sortant, il a dormi jusqu'à maintenant. Il n'a pas pris de biberon pendant 5h, c'est un exploit, ce n'est jamais arrivé, et il a dormi", s'est-elle réjouie. Emilie Fiorelli a donc bon espoir que Farrell finisse par s'apaiser et que "tout rentre dans l'ordre".