Emilie (Mariés au premier regard 6) virée d'un resto, le propriétaire s'explique enfin

Emilie de Mariés au premier regard 6 était bien en colère quand elle s'est adressée à ses fans sur Instagram. Récemment, l'ex-femme de Frédérick avait fait part d'une de ses mauvaises expériences dans un restaurant de la ville de Cassis. Attablée avec sa maman et sa fille Lina, la jeune femme aurait été virée de l'établissement, le personnel n'ayant pas apprécié que la banquette ait été malencontreusement salie par la famille : "Je lui dis : 'Monsieur, vous n'avez mis qu'une serviette, moi, j'ai fait comme j'ai pu'. Et il me dit : 'Ah, mais c'était à moi de mettre des serviettes sur la banquette ?' Je n'ai jamais entendu cela !", avait-elle déclaré à l'époque.

Emilie avait poursuivi : "Ma fille, je ne fais que ça de courir derrière ! Comment tu tiens un enfant de 18 mois ? Faudra m'expliquer. Faut que je la brime, que je lui mette des tartes ? Ben non, moi, j'élève pas ma fille comme ça." Résultat des courses : Emilie est partie sans payer l'addition.

Dans chaque conflit, chacun a son droit de parole. Contacté par Télé Loisirs, le gérant de l'établissement a donc livré sa version des faits. Et c'est apparemment loin de s'être passé comme Emilie l'a expliqué : "Cette dame s'est installée avec sa maman et son enfant, on a pris la commande, avant d'amener les boissons." La petite fille aurait alors dégusté un fruit. Si le directeur n'a rien contre, c'est la manière dont les choses ont été faites qui ne lui a pas plu : "L'enfant s'essuyait sur les banquettes, il y en avait partout !"

Face à cette situation, le personnel est intervenu, provoquant la colère d'Emilie, "montée sur ses grands chevaux" et "n'arrêtant pas de dire qu'elle travaillait à M6" : "Elle ne voulait pas payer sa bouteille d'eau, c'est sa mère qui l'a payée, et elle nous a laissés en plan avec les plats qu'elle avait commandés." Il affirme également ne pas avoir été "agressif" comme révélé par Emilie et pointe le comportement "un peu ridicule" de la candidate de Mariés au premier regard. Ces deux-là ne sont pas près de se passer la bague au doigt...