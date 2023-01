Emilie (Mariés au premier regard) "blessée" par son compagnon : révélations sur leurs "premières difficultés"

Depuis plusieurs mois, Emilie est une femme amoureuse. L'ex-candidate de Mariés au premier regard a en effet retrouvé le sourire grâce à un homme dont elle préfère taire l'identité. En revanche, elle ne se prive pas de se confier sur leur couple sur les réseaux sociaux. C'est ainsi que ses abonnés avaient appris que les amoureux envisageaient déjà le mariage et de fonder une famille. Mais mardi 24 janvier, Emilie a fait savoir qu'ils traversaient une zone de turbulence.

"Toujours ensemble même si nous rencontrons nos premières difficultés", a-t-elle reconnu lors d'une session question/réponse sur Instagram, confiant avoir été "blessée par un de (ses) actes". Sans rentrer dans les détails, Emilie a ensuite listé les raisons de leurs problèmes. "Il habite loin et puis la dernière fois, il a très mal vécu l'exposition. Il souhaite se protéger de ce monde et je peux le comprendre", a-t-elle écrit en faisant référence à la fois où elle avait partagé une première photo de lui à ses côtés.

Les réseaux sociaux, c'est compliqué pour un couple

Malgré tout, la maman de Lina (2 ans) n'a pas du tout l'intention de changer ses habitudes sur la Toile. "Ici je reçois énormément d'amour et j'en ai besoin. Et je pars du principe que cette personne m'a connue comme cela, elle savait à quoi s'attendre car j'en parle ouvertement. La médiatisation, les réseaux sociaux, c'est compliqué pour un couple car même si tu es loyal et fidèle, l'autre a constamment peur, ce n'est pas évident", a-t-elle expliqué.

La clef pour surmonter ces épreuves ? La communication. Un principe qui est "au centre" de la relation entre Emilie et son mystérieux compagnon et qui est d'autant plus important pour l'ex-femme de Frédérick, au besoin constant d'être rassurée. "Il est vrai que la peur de l'abandon est présente chez moi, je peux me renfermer comme le fait un hérisson quand on me blesse en amour mais je fais un énorme travail sur moi pour avoir confiance en moi et arrêter de croire que l'on va toujours me lâcher la main", a-t-elle encore partagé. Mais qu'on se rassure, Emilie est toujours autant "passionnée" par son homme avec qui elle espère aller très loin. C'est bien tout ce qu'on lui souhaite !