Emilie (Mariés au premier regard) en couple avec un champion de basket : son identité dévoilée

La candidate de Mariés au premier regard 2021 voit la vie en rose. Emilie a retrouvé l'amour dans les bras d'un certain Mathieu. Un homme qui n'est pas un inconnu dans le milieu sportif. Si elle n'avait pas encore révélé officiellement son identité, Télé Loisirs a trouvé de qui il s'agissait.

Lors de son aventure dans l'émission de M6, Emilie s'était mariée avec Frédérick, avec lequel elle était compatible à 84%. Mais leurs forts caractères et leurs visions opposées du couple notamment ont eu raison de leur histoire. Ils ont donc pris la décision de divorcer. Par la suite, la maman de Lina a retrouvé l'amour dans les bras d'un autre homme comme elle l'avait dévoilé en janvier dernier. Une nouvelle idylle qui a duré jusqu'en mars. "J'ai décidé d'arrêter la relation parce que je n'arrivais pas à donner. Et pourtant, j'ai vraiment essayé de donner, donner. Je n'arrivais pas à l'aimer, alors que cette personne, elle a tout", annonçait-elle. Mais elle a très vite retrouvé l'amour. Si au départ, elle n'a pas souhaité en dire plus sur l'élu de son coeur, elle a finalement donné de gros indices sur son identité.

A l'occasion de questions/réponses, Emilie a révélé que son compagnon se prénommait Mathieu et qu'il était basketteur professionnel. Après quelques recherches, Télé Loisirs a découvert qu'il s'agissait de Mathieu Bigote. Du haut de son mètre 90, le sportif de 38 ans évolue au poste d'arrière. L'an dernier, il faisait partie de l'équipe Vendée Challans Basket et cette saison, il est devenu entraîneur du BC Gravelines-Dunkerque. Il est notamment passé par le CEP Lorient, Cognac BC et JSA Bordeaux.

Plus un secret

Au cours de sa carrière, Mathieu Bigote a pu connaître la joie d'être sacré Champion de France NM2 en 2011, avec le club Cognac BC. La même année, ils ont remporté le Trophée Coupe de France. En individuel, le charmant blond a été sacré Meilleur marqueur de la Poule C de Nationale 2 lors de la saison 2006-2007 et 2e meilleur marqueur de Nationale 1 lors de la saison 2011-2012.

Si pour l'heure, Mathieu Bigote ne s'est pas exprimé, Emilie n'a pas caché ce jeudi 6 avril qu'elle était "dégoûtée" que l'information ait été dévoilée avant son officialisation. "Voilà, plus un secret", a-t-elle conclu avant de partager l'article de nos confrères, sur Instagram.