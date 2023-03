Emilie (Mariés au premier regard) en larmes : elle annonce sa rupture soudaine avec son compagnon

Ces derniers mois, Emilie avait retrouvé le sourire. L'ex-candidate de Mariés au premier regard (M6) s'épanouissait auprès d'un homme dont elle préférait taire l'identité mais sur qui elle se confiait régulièrement sur ses réseaux sociaux. C'est ainsi que ses abonnés avaient appris que les amoureux envisageaient déjà le mariage et de fonder une famille. Quelle n'était pas la surprise donc lorsque, dans la soirée de mardi 7 mars, Emilie s'est saisie de son compte Instagram pour annoncer leur rupture soudaine.

"Voilà, c'est terminé...", a-t-elle prévenu en story, dévoilant au passage le dernier message que lui a adressé son désormais ex : "Je n'arrive pas à te faire un vocal alors voilà une chanson qui est en nombreux points ce que j'ai à te dire. Je te souhaite du bonheur et une personne bienveillante à vos côtés". Emilie a ensuite pris la parole face caméra, en pleurs. "J'ai les yeux gonflés, le nez rouge... Ce fut pour moi une journée riche en émotion", a-t-elle commencé avant de révéler que c'est elle qui avait pris la décision de se séparer de son chéri : "Ça a été dur pour moi d'arrêter la relation. De voir qu'on fait du mal à une personne. J'ai écouté la fameuse musique et c'était hyper beau et touchant".

Je n'arrivais pas à l'aimer

La jolie brune a tenu à assurer qu'il n'y avait aucune amertume envers cet homme pour qui elle a profond respect. Bien au contraire, elle aurait même voulu développer des sentiments amoureux pour lui. "J'ai été très touchée par ses mots, son attitude, tout ce qu'il nous a donné, par cette situation qui me peine même si j'en suis à l'initiative. J'ai décidé d'arrêter la relation parce que je n'arrivais pas à donner. Et pourtant, j'ai vraiment essayé de donner, donner. Je n'arrivais pas à l'aimer, alors que cette personne, elle a tout. Quand je vous dis tout, elle a tout ce que je recherchais. Jamais, dans mes attentes les plus espérées, je n'aurais jamais pu tomber sur un homme aussi bien que lui. Franchement je n'ai rien à reprocher à cette personne. Il nous aime Lina et moi. Il nous a traitées comme des princesses. Je n'était plus toute seule. J'étais protégée, très respectée. Et moi, je ne comprends pas. Les sentiments ne venaient pas. J'ai essayé, je lui en ai parlé, il était très patient mais je n'y arrivais pas", a-t-elle avoué.

Selon Emilie, les blessures de son passé l'empêchent encore aujourd'hui de s'ouvrir à une nouvelle relation. "Je m'aperçois que ce que j'ai vécu avec le père de ma fille, ça m'a vachement détruit et j'ai l'impression que je n'arrive pas à avancer", a-t-elle analysé. Car pour rappel, l'ex-femme de Frédérick a été quittée par ce dernier pendant sa grossesse, lorsqu'il pensait que leur fille était atteinte d'un problème de santé grave.