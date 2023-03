Emilie (Mariés au premier regard) de nouveau en couple : révélations sur son compagnon connu et gros mensonge

Lundi 20 mars 2023, peu avant la diffusion de la nouvelle saison de Mariés au premier regard (M6), Emilie qui a participé à l'édition 2021 a pris la parole sur les réseaux sociaux. Et elle en a dit plus sur sa situation amoureuse, l'occasion de dévoiler l'un de ses mensonges.

Mariés au premier regard n'a pas permis à Emilie de trouver l'amour de sa vie. En effet, son idylle avec Frédérick n'a pas duré bien longtemps, leur vision du couple étant diamétralement opposée. Mais en janvier dernier, la belle brune a révélé qu'elle avait de nouveau trouvé l'amour dans les bras d'un homme dont elle n'a jamais souhaité dévoiler l'identité. Toutefois, début mars, elle a annoncé leur rupture en larmes. "J'ai décidé d'arrêter la relation parce que je n'arrivais pas à donner. Et pourtant, j'ai vraiment essayé de donner, donner. Je n'arrivais pas à l'aimer, alors que cette personne, elle a tout", précisait-elle notamment.

Mais Emilie n'a pas tardé à retrouver l'amour. Dans des stories, effacées depuis mais repérées par Voici, elle a en effet révélé qu'elle n'était plus célibataire. "Si un jour je le montre, vous verrez que vous le connaissez peut-être", a-t-elle ajouté. Il connaîtrait bien le monde des réseaux sociaux. Mais elle n'a pas souhaité en dire plus sur le sujet. Juste que cela n'avait rien à voir avec sa précédente relation, car elle arrivait enfin à s'ouvrir.

Je recevais des lettres de gens complètement psychopathes

Cette nouvelle n'a pas fait que des heureux puisqu'une internaute lui a reproché d'"enchaîner les hommes". "J'enchaîne qui ? Il faut arrêter", s'est-elle indignée. Et de poursuivre : "Dans cette relation, qu'est-ce que vous savez de la personne avec qui j'étais ? Est-ce que vous étiez dans mon lit avec moi ? Est-ce que vous savez si on a dépassé le simple bisou ? Peut-être que vous ne savez pas. Donc arrêtez de dire n'importe quoi, de dire que j'enchaîne. Je n'ai rien enchaîné du tout."

Enfin, Emilie a avoué qu'elle avait menti à sa communauté au départ concernant sa vie amoureuse : "Et encore, vous savez pourquoi je vous l'avais dit ? Je vais vous dire la vérité : on n'était même pas ensemble mais comme je recevais des lettres de tarés chez moi, j'ai préféré faire croire sur les réseaux que j'étais avec quelqu'un. Je recevais des lettres de gens complètement psychopathes à mon domicile, des lettres d'amour qui étaient franchement un peu bizarres. Arrivé un moment donné, c'était une façon de me protéger." Faute avouée, à moitié pardonnée ?