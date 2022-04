Emilie (Mariés au premier regard) : Gros dilemme concernant le papa de sa fille, son appel à l'aide

La candidate de Mariés au premier regard 2022 est très proche de sa communauté Instagram. Depuis qu'elle a été révélée au grand public dans l'émission de M6 le 28 mars dernier, Emilie n'hésite pas à raconter son quotidien et parfois même, à demander l'avis de ses abonnés. C'est ce qu'elle a fait le 11 avril.

La négociatrice en immobilier de 34 ans élève seule sa fille Lina (1 an). Alors qu'elle était enceinte de quatre mois, le papa l'a quittée après qu'on leur a annoncé lors d'une échographie que leur bébé pouvait être porteur d'une maladie. Depuis, Emilie n'a plus jamais entendu parler de lui. Malgré tout, elle souhaite que sa petite princesse - qui est en parfaite santé - ait un maximum d'informations sur son papa. Elle lui a donc fait un petit cahier avec notamment des photos de lui pour qu'elle puisse se construire. Mais lundi, elle était en plein dilemme après être tombée sur une lettre.

"Vous savez que je suis actuellement en plein déménagement. Et ça m'a fait trop bizarre parce que je suis tombée sur une lettre du géniteur de Lina, qu'il avait écrite à la main. Je l'ai relue et il s'excusait d'avoir eu peur d'être papa, mais que Lina et moi il nous aimait, qu'on était son sang, qu'on était sa vie... Bref, un ramassis de conneries puisqu'il s'est barré et qu'on n'a plus jamais eu de nouvelles", a tout d'abord confié Emilie. Bien que ses paroles n'aient aucun poids à ses yeux, la belle brune qui pourrait épouser Frédérick (avec lequel elle est compatible à 84%) s'est demandée si elle devait la conserver ou la déchirer.

Afin de l'aider à prendre une décision, Emilie n'a pas hésité à solliciter ses abonnés. "Je me suis dit que ce serait peut-être bien de garder cette lettre parce qu'elle est écrite à la main et dedans, il dit qu'il veut Lina. Du coup je me suis dit qu'il fallait peut-être que je la garde pour la mettre dans le cahier que j'ai fait pour Lina, pour qu'elle sache qui est son père biologique plus tard. Je voulais avoir votre avis. Qu'est ce que vous en pensez ? Moi je me dis que je la garde comme ça Lina verra que c'est un enfant désiré. Et d'un autre côté, je me dis que cette lettre, c'était flagrant qu'il flippait d'être papa et qu'il n'était pas à la hauteur. Je me demande comment j'ai fait pour ne rien voir. Parfois quand on est amoureuse franchement...", a conclu la candidate.

Pour l'heure, Emilie n'a pas encore fait part de sa décision. Affaire à suivre donc.