Emilie (Mariés au premier regard) virée d'un resto : taclée par le patron, elle dévoile des preuves accablantes

Emilie n'est pas près de retourner au Bada, un restaurant de Cassis dans lequel elle a vécu une mauvaise expérience. Le 30 juillet dernier, la candidate de Mariés au regard 2022 a révélé sur Instagram que le patron de l'établissement les avait virées sa maman, sa fille Lina (18 mois) et elle après que cette dernière a tâché une banquette en mangeant un fruit. Le gérant s'était alors ensuite exprimé auprès de Télé Loisirs pour livrer sa version des faits. Des paroles que l'ancienne épouse de Frédérick ne cautionne pas une fois de plus.

Ce mardi 2 août 2022, Emilie s'est de nouveau saisie de sa story Instagram afin de faire une mise au point. Elle a tout d'abord assuré que, contrairement à ce qu'elle a pu lire dans la presse, elle n'est pas partie sans payer l'addition. "Il nous a virées de son restaurant en disant : 'Je vous apporte l'addition.' Et n'ayant eu aucun plat ma mère et moi avons juste payé notre bouteille d'eau et refusé de payer les plats jamais apportés. Donc monsieur, vos mensonges, vous devriez avoir honte", s'est-elle tout d'abord indignée.

Emilie a ensuite pointé du doigt le fait que le patron du restaurant s'en était pris "gratuitement" à sa fille Lina qui ne sait "même pas encore s'essuyer les mains" : "Elle apprend juste à manger. C'est un bébé de 18 mois. Alors inventer qu'elle aurait utilisé la banquette pour faire cela n'a pas de sens. Quand bien même, une goutte de jus de son jus de fruit serait tombé, cela arrive. On n'a pas à parler aux gens comme ça. Et dire que mon enfant est 'dégueulasse', dire que ma fille est un 'cas' comme j'ai pu lire dans vos dires... Vous dites avoir des enfants, c'est faux, car les parents savent bien qu'un bébé peut faire tomber de la nourriture en mangeant", a poursuivi l'ancienne négociatrice en immobilier de 36 ans. Elle assure ensuite qu'elle n'a jamais eu de soucis dans d'autres restaurants et qu'elle-même a travaillé dans la restauration. Et jamais ce genre de situation n'est arrivé.

Vous êtes connu pour votre agressivité

"Vous êtes connu pour votre agressivité et d'ailleurs, les avis sur votre restaurant, je ne peux pas les inventer. Ils existent depuis longtemps et nous sommes nombreux à avoir eu une mauvaise expérience et nombreux à dire les mêmes choses", a écrit Emilie. Et de rappeler qu'elle n'a jamais travaillé pour M6 et donc, qu'elle ne s'est jamais vantée de le faire. Il aurait simplement voulu la faire passer pour une femme qui a "pris la grosse tête". "Ma fille n'a rien fait du tout. C'est un restaurant de plage. Il y avait des gens avec du monoï sur la peau, de la crème et bizarrement, eux ne tâcheront pas la banquette ? Dire que j'ai même demandé ce que vous vouliez, à savoir payer le nettoyage tellement j'étais gênée. Mais je vais diffuser les photos et vidéos et les gens verront que votre banquette n'est pas ce que vous prétendez", a-t-elle conclu avant de dévoiler en photo et en vidéo l'état des banquettes.

Rappelons que lors de son entretien pour Télé Loisirs, le patron de l'établissement avait assuré que la jeune femme était tout de suite "montée sur ses grands chevaux" en "n'arrêtant pas de dire qu'elle travaillait à M6". Il avait ajouté que c'était Émilie qui avait choisi de quitter l'établissement. "Elle ne voulait pas payer sa bouteille d'eau, c'est sa mère qui l'a payée, et elle nous a laissés en plan avec les plats qu'elle avait commandés", avait-il conclu.