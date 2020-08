Emilie Nef Naf assume sa cellulite en maillot de bain

Emilie Nef Naf profite de ses vacances. C'est en Belgique que la gagnante de Secret Story 3 (2009) a posé ses valises avec ses enfants Maëlla (7 ans) et Menzo (5 ans), nés de ses anciens amours avec Jérémy Ménez. Et jeudi 13 août 2020, elle posté une photo qui a fait réagir.

Quasiment tout au long de l'année, la belle brune de 32 ans fait attention à son alimentation et fait régulièrement des exercices physiques. Mais en vacances, elle souhaite se faire plaisir et ne le cache pas. Sur les réseaux sociaux, la businesswoman qui est à l'origine de la marque minceur Le Secret, by Emilie Nef Naf a révélé qu'elle avait pris cinq kilos. Et elle les assume !

Emilie Nef Naf a pris une photo d'elle de dos, en maillot de bain, lors de l'une de ses virées à la plage. Et on peut apercevoir un peu de cellulite au niveau de son fessier. "Oulala mais que vois-je ? De la cellulite ? Oui oui c'est bien ça. Même avec une entreprise minceur @lesecretbyemilienefnaf oui mesdames & messieurs j'ai de la cellulite comme quasi 90% des femmes #justemy + 5 kilos", a-t-elle écrit en légende de sa publication.