Emilie Nef Naf en couple avec Sofiane : qui sont ses 5 exs célèbres ?

Emilie Nef Naf a décidé d'officialiser son histoire avec Sofiane Tadjine. L'ancien compagnon de Nabilla Benattia s'est même confié sur les débuts de leur romance, après s'être retrouvés "par hasard", dans l'émission Chez Jordan. "On est très complice.s Elle a l'intelligence du coeur. Je la trouve très débrouillarde. C'est une maman célibataire et je trouve qu'elle s'en sort très, très bien. Je la trouve très courageuse. J'ai été élevé par une mère célibataire donc je sais ce que c'est et ce n'est pas forcément tous les jours facile", a-t-il poursuivi ne tarissant pas d'éloge sur sa compagne. Avant de faire craquer l'ancien élève de la Star Academy, Emilie Nef Naf en a séduit d'autres, parmi lesquels des célébrités. Qui sont ses 5 ex célèbres ?

C'est en participant à Secret Story saison 3 que la maman de Maëlla et Menzo (9 et 7 ans), les enfants qu'Emilie Nef Naf a eus avec le footballeur Jérémy Ménez, s'est fait connaître. Dans le célèbre programme de TF1, Emilie Nef Naf était amoureuse d'un certain Léo. À la fin de l'émission, les deux candidats se sont retrouvés et ont passé un bout de temps ensemble à partager leurs vies. Puis, l'ancienne candidate de télé-réalité a vécuune idylle avec le chanteur Singuila. Devenue une véritable businesswoman, en lançant son salon de beauté, Emilie Nef Naf va alors rencontrer celui avec lequel elle décide de devenir parent : Jérémy Ménez.

Trois célèbres sportifs

Emilie Nef Naf ne quitte alors plus les tribunes VIP du Parc des Princes, son footballeur jouant alors au PSG. Après la naissance de leurs deux enfants, Maëlla et Menzo (7 ans), la désormais candidate de Mamans & célèbres (TFX) et l'ancien international français vont vivre de nombreuses ruptures et de nombreuses retrouvailles. Avant que finalement, en juillet 2021, ils annoncent une nouvelle fois que leurs routes se séparent. "Moi, je me suis sacrifiée toute ma vie pour ma famille. Tu te réveilles : enfants, ménage, enfants, dormir, ménage... Et puis tu as ton gars qui joue à la Playstation. Non mais on est où en fait ? Et toi tu pleures et tu te dis c'est quoi cette vie ?", a-t-elle regretté lorsqu'elle s'est livrée sur la fin de leur relation.