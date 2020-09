Emilie Nef Naf : Sincère, elle admet avoir grossi de 10 kilos

Bien dans sa peau et radieuse, Émilie Nef Naf a confié à ses abonnés le secret de son bonheur. Désormais très à l'aise avec son corps, l'ancienne gagnante de Secret Story (2009) a partagé deux photographies sur Instagram. Habillée avec le même maillot de bain noir, on découvre la candidate de Mamans & Célèbres (TFX) exposer avec assurance et fierté une silhouette bien plus arrondie sur le second cliché. Dans sa publication, Émilie révèle même avoir pris près de 10 kilos. Une très bonne chose pour la maman de Maëlla (7 ans) et de Menzo (5 ans) qui confie se sentir bien plus belle et séduisante avec ces petits kilos en plus. En légende de photographies dévoilant sa silhouette en 2017 et en 2020, elle écrit : "2017 VS 2020 bon ok j'ai un peu grossi mais comme j'ai dit sur le secret, l'important c'est pas le chiffre sur la balance mais comment vous vous sentez dans votre corps". L'ex de Jérémy Ménez et créatrice de la marque minceur Le Secret révèle ainsi, avec beaucoup de justesse, qu'il faut d'abord se sentir bien dans sa tête avant d'être bien dans son corps.