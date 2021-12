Emily Blunt malchanceuse à Noël : elle reçoit un cadeau... qu'elle avait déjà offert !

On n'est jamais mieux servi que par soi-même dit le dicton. Emily Blunt l'a expérimenté... sans le vouloir. En effet, l'actrice vue cette année dans Jungle Cruise et Sans un bruit 2, s'est confiée sur la fois où elle a reçu comme cadeau pour Noël un vêtement qu'elle avait acheté et offert l'année d'avant.

C'est l'agence Reuters, qui a compilé les meilleurs et les pires Noël de stars, qui relate l'amusante anecdote, évoquant notamment le cas d'Emily Blunt, actrice révélée au grand public grâce au film culte Le Diable s'habille en Prada. La comédienne aujourd'hui âgée de 38 ans a ainsi expliqué avoir reçu comme cadeau un bien qu'elle avait offert à sa grand-mère ! "Elle m'a réoffert le pashmina que j'avais acheté avec amour pour elle. Cela m'a toujours fait marrer", a-t-elle raconté, visiblement pas rancunière pour un sou ! Elle aurait presque pu être plus malchanceuse encore puisque, côté vêtements, ses collègues du show business comme Steve Carrell ou Lin-Manuel Miranda ont tous les deux raconté avoir reçu des paires de chaussettes...

Emily Blunt ne devrait sans doute pas revivre une telle expérience dans son propre foyer, elle qui est la maman de deux jeunes enfants : Hazel (née en février 2014) et Violet (née en juin 2016). Des filles issues de son mariage avec l'acteur et réalisateur John Krasinski, avec qui elle est mariée depuis 2010. Le couple s'était uni lors d'une cérémonie romantique en Italie. Les demoiselles seront sans doute très gâtées pour Noël et on imagine mal qu'elles puissent offrir à leur célèbre maman leurs jouets, vêtements ou petits bijoux. Selon le site spécialisé dans l'argent des stars, Celebrity Net Worth, la fortune du couple tourne autour de 80 millions de dollars. De quoi bien remplir le pied du sapin !

Côté ciné, Emily Blunt est attendue en 2023 dans le film Oppenheimer du réalisateur Christopher Nolan.