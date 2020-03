Emily Blunt : Un gros regret, dix ans après son mariage

La princesse Béatrice et son fiancé Edoardo Mapelli Mozzi, Kit Harington et son épouse Rose Leslie de la série Game of Thrones, Natalia Vodianova et le très romantique Antoine Arnault... Les mariages de stars, passés ou à venir, passionnent des millions de fans. Emily Blunt et John Krasinski se sont dit oui en juillet 2010 et fêteront, l'été prochain, le dixième anniversaire de leur union. Une décennie plus tard, l'actrice a toujours un petit regret sur la cérémonie. Elle s'explique.

C'est sur le plateau de l'émission The Late Late Show With James Corden, diffusée sur CBS, qu'Emily Blunt est passée aux aveux. Félicitée pour ses noces d'étain avec John Krasinski, l'actrice de 37 ans et héroïne du film Sans un bruit 2 (réalisé par son mari) révèle son regret sur la cérémonie : "J'avais un mauvais spray bronzant et je changerais sûrement ça. Je regarde les photos et il y a cette teinte orange qui n'est pas une couleur de peau naturelle."

"Je l'avais appliqué moi-même ! Pourquoi est-ce que j'avais un budget limité pour mon mariage ? Pourquoi ? C'était un peu inégal, ajoute Emily Blunt sur l'application de son spray. Et ça pue ! Il faisait très chaud, donc si on transpire et qu'on a de l'autobronzant, et qu'on porte du blanc, on coule orange. C'était terrible." Le problème n'a heureusement pas gâché la fête. Emily et John s'étaient mariés dans la maison de George Clooney, située au bord du lac de Côme, en Italie. Ils ont ensuite donné naissance à deux enfants, Hazel et Violet, âgées de 6 et bientôt 4 ans.

Côté cinéma, Emily Blunt et John Krasinski poursuivent la promo de Sans un bruit 2, en salles aux États-Unis vendredi 20 mars 2020. L'actrice britannique sera ensuite à l'affiche de Jungle Cruise, avec Dwayne Johnson, le 29 juillet prochain.