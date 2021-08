Emily VanCamp (The Resident) est maman : un bébé surprise avec son mari Josh Bowman !

Emily VanCamp et son mari Josh ont profité du confinement pour faire une pause bien méritée dans leurs carrières respectives et pour passer du temps à deux et avec leur chien. L'actrice n'en parlait pas à l'époque, mais c'est bien durant cette période spéciale qu'elle est tombée enceinte.

"Je ne pense pas que nous ayons passé autant de temps ensemble en dix ans de relation. Nous avions découvert ce que c'était d'être ensemble tout le temps, dans le bon et dans le mauvais. Je pense que le confinement a été un test pour beaucoup de couples et que nous sommes très chanceux. Nous nous aimons beaucoup", avait tendrement confié Emily VanCamp dans un entretien à People il y a plusieurs mois.