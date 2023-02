Emma Daumas émue par sa fille Valentine, une jolie blonde comme elle : photos de leur week-end inoubliable

Il y a un peu plus de 20 ans, Emma Daumas faisait son entrée dans le château de la Star Academy, lors de la deuxième saison du programme de TF1. Depuis cette période inoubliable qui l'a révélée au grand public, sa vie a bien changé. D'abord propulsée au rang de superstar, Emma Daumas a ensuite retrouvé la discrétion, même si en 2021, elle est revenue sur le devant de la scène avec un nouvel album, L'art des naufrages. Mais sinon, Emma Daumas passe le plus clair de son temps avec sa petite famille. La chanteuse a en effet accueilli son aînée Valentine en février 2013, et son cadet Antonin, qui a pointé le bout de son nez en septembre 2019. En revanche, en ce qui concerne son compagnon, et père de ses enfants, impossible d'obtenir la moindre information. Ce dernier n'apparaît toujours que de dos sur les photos Instagram de sa moitié.

Emma Daumas est toute aussi protectrice avec ses deux enfants, prenant soin de ne jamais complètement dévoiler leurs visages. Lundi 20 février, elle a tout de même dédié une publication à sa belle Valentine, qui fêtait ses 10 ans. "...et de 10! Sous les traits de son père et de sa grand-mère italienne se cache chez ma fille un fort penchant pour l'épicurisme, tout à fait digne de sa mère. Un week-end placé sous le signe de la gourmandise, de la fête, des amis et de la famille... il fallait bien 48 heures pour célébrer ce passage au nombre à deux chiffres! Mon coeur de maman palpite de tant de fierté et de joie devant le spectacle saisissant de la vie qui se déploie... un enfant qui grandit a vraiment tout d'un arbre qui croît! Ma Valentine a 10 ans, can't believe it !", a-t-elle écrit avec émotion.

Pour accompagner ce texte, Emma Daumas a partagé une série de photos retraçant son week end de célébration. L'occasion de découvrir quelques images de sa fille, laquelle a assurément hérité de la blondeur de sa maman, en train de souffler ses bougies, de sortie avec ses copines, ou encore d'apprécier un bon repas au restaurant.