Emma Smet "tellement fière" de son papa David Hallyday : aussi pilote chevronné, il brille au Castellet !

David Hallyday n'est pas un "simple" chanteur. En plus de sa passion pour la musique, l'artiste est également un amoureux des voitures de course et des circuits. Pilote reconnu dans le monde de la course automobile, le fils de Johnny Hallyday et de Sylvie Vartan a concouru sur le circuit du Castellet dans le Var.

Pilote chevronné depuis plus de trente ans,David Hallyday a débuté sa carrière dans les sports de course en Formule 3. Par la suite, il avait concouru en Supertourisme avant d'être classé en catégorie GT où il a remporté en 2001 le titre de champion de France. Le 13 novembre 2022, le chanteur a une nouvelle fois enfilé sa combinaison de pilote ainsi que son casque pour s'asseoir au volant d'une Ferrari rouge rutilante. Prêt à concourir sur le circuit Paul Ricard, au départ de la course d'endurance de l'Ultimate Cup Séries, le chanteur a retrouvé son ami proche, le pilote Jean-Bernard Bouvet. "C'est vrai que je me suis senti tout de suite bien dans cette voiture qui est l'une des meilleures GT que j'ai conduite. Aéro, frein, tenue de route : cette voiture est extraordinaire et elle donne confiance si bien que j'ai pris mes marques plus vite que prévu", avait déclaré l'interprète du titre Tu ne m'as pas laissé le temps au micro de RTL.

"Tellement fière", sa fille Emma Smet était dans les gradins pour applaudir son papa. Sur Instagram, la jeune comédienne de 25 ans a dévoilé la course de son père ainsi que son arrivée en véritable star dans les écuries Ferrari. De son côté, David Hallyday a partagé un cliché avec un pilote d'avions de chasse Dassault, JG Marty Martinez, avec lequel il a pris la pose. Artiste au grand coeur, l'ex-mari d'Estelle Lefébure a aussi pris le temps de rencontrer l'une de ses fans, Sophie, atteinte du syndrome de Jacobsen (une maladie génétique qui provoque des troubles psychomoteurs). "Je le suis depuis toute petite. Je suis fière de moi d'avoir réussi à le joindre. On a pris contact, et aujourd'hui c'est une merveilleuse amitié. Je suis heureuse d'être la aujourd'hui", a-t-elle expliqué au micro d'Inès Guillemot et Emmanuel Zini sur France 3. Pour rappel, David Hallyday a été marié à Estelle Lefébure avec laquelle il a eu deux filles : Ilona Smet, née le 17 mai 1995, et Emma Smet, née le 13 septembre 1997. Par la suite, il s'est marié avec Alexandra Pastor en 2004. Ensemble, ils ont eu un fils prénommé Cameron né le 8 octobre 2004.