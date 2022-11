Photos de ses enfants, avec ses parents... David Hallyday ouvre l'album de famille comme jamais

David Hallyday tient plus que jamais à sa famille. Depuis plusieurs années, il sait ô combien la présence des proches est la plus importante. Alors même s'il ne déclare pas sa flamme à sa femme, ses enfants ou ses parents sur les réseaux sociaux, cela ne veut pas dire qu'il ne pense pas à eux. Il a d'ailleurs fait l'impasse sur sa pudeur légendaire sur les réseaux sociaux ce lundi 7 novembre. L'interprète de Sang pour sang a dévoilé une petite vidéo, compilation des plus belles photos prises avec les siens au cours de sa vie. De ses plus jeunes années à aujourd'hui, on découvre David Hallyday tout petit avec ses parents Johnny Hallyday et Sylvie Vartan, en compagnie de ses enfants Ilona, 27 ans, et Emma Smet, 25 ans, nées de sa relation avec le top Estelle Lefébure, et Cameron, 18 ans, issu du mariage de David avec Alexandra Pastor.

Sur l'air du titre The Look de Metronomy précédé par les paroles "Tu es sur le point de rentrer dans les meilleures années de ta vie", les photos et les souvenirs défilent. En légende, des mots simples qui veulent tout dire : "Profitons de la vie en général quand elle nous offre les opportunités de le faire... Bonne semaine à tous..." Difficile de ne pas penser dans ce cas-là au douloureux anniversaire qui approche à grands pas.