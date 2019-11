Emma Watson évoque sa vie sentimentale : "Je suis vraiment heureuse maintenant"

Mieux vaut être seule que mal accompagnée. C'est un peu la nouvelle devise d'Emma Watson, qui a confié être parfaitement à l'aise avec le fait d'être célibataire. Et pourtant, ce n'était pas gagné. "Je n'ai jamais cru en ce genre de discours, explique-t-elle au magazine Vogue. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais je suis vraiment heureuse maintenant. J'appelle ça être son propre partenaire." Curieusement, il y a peu de temps, la comédienne britannique a été aperçue à deux reprises en train d'embrasser un jeune homme : la première fois à Los Angeles, la seconde dans les rues de Londres. Aurait-elle fait disparaître sa solitude en un coup de baguette magique ?

Oh mon Dieu, je me sens si stressée

Si la jeune femme n'est pas pressée à l'idée de se poser, elle précise toutefois qu'en prenant de l'âge, elle ressent une certaine pression sociale immense qui la force à réfléchir. "Je me demandais pourquoi tout le monde parlait autant du passage à la trentaine, poursuit Emma Watson. Je me disais que ce n'était rien. Puis quand j'ai eu 29 ans, je me suis dit 'Oh mon Dieu, je me sens si stressée'. J'ai réalisé que c'est parce qu'il y a subitement tous ces messages subliminaux autour de nous. Si tu n'as pas bâti un foyer, si tu n'as pas de mari, si tu n'as pas de bébé et que tu fêtes tes 30 ans, et si tu n'es pas suffisamment stable dans ta carrière, que tu continues à essayer de t'en sortir... ça implique énormément d'anxiété." Elle est heureusement loin de devoir pointer au Pôle Emploi tous les 1ers du mois.