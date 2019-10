Emma Watson : Tendres câlins avec son père dans les rues de Londres

La tendresse, c'est de famille ! Le 22 octobre 2019, Emma Watson a été aperçue dans les rues de Londres en train de faire un gros câlin... à son papa avocat, Chris. Il faut dire que la comédienne n'avait pas pu retourner en Angleterre depuis quelques temps et qu'il s'agissait de leur dîner de retrouvailles. Malgré le succès, les voyages et le divorce de ses parents, la jeune femme de 29 ans n'oublie pas d'où elle vient, et a au contraire tissé une relation plus fortes avec ses racines. "Ce sont les livres qui nous ont vraiment connectés, expliquait-elle à Vanity Fair en 2017 à propos de son père. Je me souviens de lui, quand il me lisait des histoires au lit en faisant différentes voix. J'ai grandi sur des plateaux de tournage, et les livres étaient mon seul lien avec le monde extérieur."

Emma Watson a toujours mis un point d'honneur à ne sauter aucune ligne, aucune page. Il y a quelques années, c'est en partie pour sa passion littéraire qu'elle avait décidé de s'éloigner des caméras. Pour ça, et pour son combat pour l'égalité des sexes, évidemment. "Je prends une année sabbatique pour me consacrer vraiment à deux choses. Mon développement personnel est l'une d'entres elles, détaillait l'actrice. Mon objectif est de lire un livre par semaine et d'en lire un par mois dans le cadre de mon club de lecture". Dévoreuse d'ouvrages, elle a effectivement fondé Our Shared Shelf en janvier 2016, dans le but de pousser ses membres à lire afin de pouvoir débattre. Un comble, pour celle qui a atteint la notoriété en étant la Hermione Granger de J.K Rowling !

Emma Watson, de retour au cinéma dans Les Quatre Filles du Docteur Marsh

Bien qu'elle garde un pied dans l'univers du cinéma, Emma Watson n'hésite pas à sélectionner ses rôles avec parcimonie. Elle a seulement tourné dans deux films en 2017 – La Belle et la Bête de Bill Condon, où elle était une véritable bibliovore, The Circle de James Ponsoldt –, aucun en 2018, et sera enfin de retour en salles obscures le 1er janvier 2020. Une surprise, mais pas vraiment : elle incarnera Meg, aux côté de Saoirse Ronan, Timothée Chalamet et Laura Dern, dans l'adaptation des Quatre Filles du Docteur Marsh de Greta Gerwig. Décidément...